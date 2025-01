"Leao è una pippa. E Vieri...". Cassano contro tutti a Striscia la Notizia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci risiamo: Antonio Cassano di nuovo contro Rafael Leao, dopo aver ricevuto da "Striscia la Notizia" il 21° Tapiro d'oro della sua carriera, proprio per le polemiche con il portoghese.

I due non si amano e ormai da tempo sono protagonisti di vari battibecchi. Cassano non ha mai lesinato critiche nei confronti di Leao nei suoi interventi da opinionista, prima alla "Bobo TV" e ora nel nuovo format "Viva el Futbol". Da parte sua il calciatore rossonero ha sempre risposto a questi attacchi con emoticon provocatorie sui social. L'ultimo scontro è avvenuto qualche giorno fa dopo la Supercoppa Italiana. Le parole di Fantantonio dopo la finale vinta dal Milan in Arabia Saudita evidentemente non devono essere piaciute al portoghese, uno dei grandi protagonisti del trionfo rossonero, che ha replicato di nuovo postando due emoji raffiguranti un pagliaccio.

Stasera Cassano è tornato nuovamente alla carica con un nuovo attacco nei confronti del milanista, questa volta in occasione della consegna del Tapiro d'Oro da parte della trasmissione di Canale 5 ‘Striscia la Notizia'. Incalzato dall'inviato del tg satirico di Mediaset, Valerio Staffelli, l'ex calciatore ha ribadito il suo pensiero, per nulla tenero, riguardo al portoghese che evidentemente non apprezza né come calciatore né tantomeno come persona: "Leao è una pippa. Ribadisco che Leao non ha i cog**oni. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato (nel match di campionato che i rossoneri hanno pareggiato contro il Cagliari, ndr) ha fatto ancora schifo. Anche Sergio Conceiçao se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto, quello gli viene meglio" ha dichiarato rincarando ulteriormente la dose su quanto già espresso in passato. A questo punto un'altra risposta da parte di Leao non sorprenderebbe di certo.

QUESTA SERA A STRISCIA#AntonioCassano attacca @RafaeLeao7 e il rossonero risponde con l’emoji del pagliaccio. 21º Tapiro d’oro per Fantantonio.

Al link il video completo: https://t.co/e2j2CnwBZE#Striscialanotizia #RafaelLeão @VStaffelli pic.twitter.com/A3IQnGhfAu — Striscia la notizia (@Striscia) January 13, 2025