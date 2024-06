Tutti gli stadi che ospiteranno gli Europei 2024

Il countdown è già iniziato: manca pochissimo al via di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Torna l'assegnazione ad un solo Paese ospitante, dopo l'ultima edizione itinerante di tre anni fa. La Germania torna ad ospitare un grande torneo dopo i Mondiali 2006, che videro il trionfo dell'Italia di Lippi. L'ultimo Europeo in terra tedesca risale invece agli Europei '88, vinti dall'Olanda di Gullit e Van Basten. In totale saranno 10 città (Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda) e 10 stadi ad ospitare le partite di Euro 2024. Scopriamo quali sono.

Alle Infos zu den Host Cities https://t.co/zaIoIipee9 pic.twitter.com/cZ8yNvGHM9 — UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) May 28, 2024

Olympiastadion

Città: Berlino

Capienza : 74.500 spettatori

Squadra: Hertha Berlino

Eventi ospitati: finale di Coppa del Mondo 2006, finale Champions League 2015

L'Olympiastadion è lo stadio più grande di EURO 2024 e ha ospitato tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985, oltre a diverse partite di alto profilo a livello europeo e internazionale. Qui è stata giocata la finale della Coppa del Mondo 2006 tra Italia e Francia, mentre nel 2015 il Barcellona sconfisse la Juventus, conquistando la Champions League.

Partite di Euro 2024

15/06: Spagna - Croazia (18:00)

21/06: Polonia - Austria (18:00)

25/06: Paesi Bassi - Austria (18:00)

29/06: ottavi di finale – 2A - 2B (18:00)

06/07: quarti di finale (21:00)

14/07: finale (21:00)

RheinEnergieStadion

Città: Colonia

Capienza : 50.000 spettatori

Squadra: 1. FC Köln

Eventi ospitati: finale di Europa League 2020

Terreno di gioco delI'1. FC Köln, è stato ristrutturato per ospitare la Coppa del Mondo 2006 e dal 2010 qui si svolge regolarmente la finale di Coppa di Germania femminile. È un impianto multifunzionale e negli anni si sono disputate anche partite di football americano, hockey su ghiaccio e concerti.

Partite di Euro 2024

15/06: Ungheria - Svizzera (15:00)

19/06: Scozia - Svizzera (21:00)

22/06: Belgio - Romania (21:00)

25/06: Inghilterra - Slovenia (21:00)

30/06: ottavi di finale – 1B - 3A/D/E/F (21:00)

Signal Iduna Park

Città: Dortmund

Capienza : 81.365 spettatori

Squadra: Borussia Dortmund

Eventi ospitati: finale di Coppa UEFA 2001

Lo storico Westfalenstadion si chiama Signal Iduna Park dal 2005. Tra gli stadi più famosi del calcio mondiale grazie al suo leggendario "Muro Giallo", è uno dei più grandi di Euro 2024 e ha ospitato diverse partite di Coppa del Mondo e delle competizioni europee, tra cui la finale di Coppa Uefa 2001 tra Liverpool e Deportivo Alavés.

Partite di Euro 2024

15/06: Italia - Albania (21:00)

18/06: Turchia - Georgia (18:00)

22/06: Turchia - Portogallo (18:00)

25/06: Francia - Polonia (18:00)

29/06: ottavi di finale – 1A - 2C (21:00)

10/07: semifinale (21:00)

Merkur Spiel-Arena

Città: Düsseldorf

Capienza : 54.600 spettatori

Squadra: Fortuna Düsseldorf

Eventi ospitati: partite della fase a gironi di Euro '88 (ex Rheinstadion)

La Merkur Spiel-Arena è uno degli stadi più piccoli dell'Europeo ma ha comunque una capienza di oltre 50.000 spettatori. Attualmente ospita le partite del Fortuna Düsseldorf, che milita in Bundesliga 2.

Partite di EURO 2024

17/06: Austria - Francia (21:00)

21/06: Slovacchia - Ucraina (15:00)

24/06: Albania - Spagna (21:00)01/07: ottavi di finale – 2D - 2E (18:00)

06/07: quarti di finale (18:00)

Deutsche Bank Park

Città: Francoforte sul Meno

Capienza : 47.000 spettatori

Squadra: Eintracht Francoforte

Eventi ospitati: finale di Coppa UEFA femminile 2002, quarti di Coppa del Mondo 2006

Lo storico Waldstadion ha preso il nome di Deutsche Bank Park dal 2020. Terreno di gioco dell'Eintracht Francoforte, è stata costruita nel 1925 e ha ospitato numerosi tornei di prestigio, tra cui Euro '88 e la Coppa del Mondo 2006.

Partite di Euro 2024

17/06: Belgio - Slovacchia (18:00)

20/06: Danimarca - Inghilterra (18:00)

23/06: Svizzera - Germania (21:00)

26/06: Slovacchia - Romania (18:00)

01/07: ottavi di finale – 1F - 3A/B/C (21:00)

Veltins-Arena

Città: Gelsenkirchen

Capienza : 61.482 spettatori

Squadra: Schalke 04

Eventi ospitati: finale Champions League 2004, quarti di finale Mondiali 2006

Nato col nome di Arena Auf Schalke, dal 2005 è stata ribattezzato come Veltins-Arena. Inaugurato nell'agosto 2001, è lo stadio di casa dello Schalke 04, sette volte campione di Germania e vincitore della Coppa UEFA 1996/97. Presenta un tetto retrattile e un campo scorrevole. Ospitò la finale di Champions 2004 tra Porto e Monaco.

Partite di Euro 2024

16/06: Serbia - Inghilterra (21:00)

20/06: Spagna - Italia (21:00)

26/06: Georgia - Portogallo (21:00)

30/06: ottavi di finale – 1C - 3D/E/F (18:00)

Volksparkstadion

Città: Amburgo

Capienza : 57.000 spettatori

Squadra: Hamburger SV

Eventi ospitati: finale Europa League 2010, quarti di finale Mondiale 2006

Il Volksparkstadion è stato inaugurato nel 1953, ma ha ricevuto una significativa ristrutturazione nel 2000. In passato ha ospitato partite di Euro '88 e dei Mondiali 1974 e 2006. Oltre alla finale di Europa League tra Atletico Madrid e Fulham.

Partite di Euro 2024

16/06: Polonia - Paesi Bassi (15:00)

19/06: Croazia - Albania (15:00)

22/06: Georgia - Rep. Ceca (15:00)

26/06: Cechia - Turchia (21:00)

05/07: quarti di finale (21:00)

Red Bull Arena

Città: Lipsia

Capienza : 44.345 spettatori

Squadra: Red Bull Leipzig

Eventi ospitati: partite della fase a gironi e degli ottavi di finale del Mondiale 2006

Sede dell'Red Bull Lipsia è dotato di un tetto all'avanguardia, è stato inaugurato nel 2004, essendo stato ricostruito all'interno del vecchio Zentralstadion, il più grande stadio dell'ex Germania Est.

Partite di Euro 2024

18/06: Portogallo - Cechia (21:00)

21/06: Paesi Bassi - Francia (21:00)

24/06: Croazia - Italia (21:00)

02/07: ottavi di finale – 1D - 2F (21:00)

Allianz Arena

Città: Monaco di Baviera

Capienza : 75.000 spettatori

Squadra: Bayern Munchen

Eventi ospitati: finale Champions League 2012, quarti di finale Euro 2020

Costruita dai due club rivali di Monaco, il Bayern Monaco e il Monaco 1860, l'Allianz Arena è stata aperta nel 2005, anche se da allora il Bayern ha acquisito la piena proprietà dello stadio. Ha fatto da cornice all'indimenticabile finale di Champions League vinta dal Chelsea ai rigori proprio contro i padroni di casa e ha ospitato diverse partite degli Europei 2020, inclusa la vittoria per 2-1 dell'Italia ai quarti di finale contro il Belgio.

Partite di Euro 2024

14/06: Germania - Scozia (21:00)

17/06: Romania - Ucraina (15:00)

20/06: Slovenia - Serbia (15:00)

25/06: Danimarca - Serbia (21:00)

02/07: ottavi di finale – 1E - 3A/B/C/D (18:00)

09/07: semifinale (21:00)

MHPArena

Città: Stoccarda

Capienza: 60.441 spettatori

Squadra: VfB Stoccarda

Eventi ospitati: finale Coppa dei Campioni 1988, finale terzo posto Mondiale 2006

Nota come Neckarstadion (dal nome del fiume che scorre vicino all'impianto), ha assunto lòa denominazione di MHPArena dal 2023. Ha ospitato partite dei Mondiali del 1974 e 2006, nonché di Europei 88'.

Qui si disputò la finale di Coppa dei Campioni 1988 tra Psv Eindhoven e Benfica.

Partite di Euro 2024

16/06: Slovenia - Danimarca (18:00)

19/06: Germania - Ungheria (18:00)

23/06: Scozia - Ungheria (21:00)

26/06: Ucraina - Belgio(18:00)

05/07: quarti di finale (18:00)