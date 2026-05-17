Tutto facile per il Napoli che stende il Pisa 3-0 e vola in Champions

Il Napoli vince 3-0 all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Con questa vittoria la squadra di Conte si porta a 73 punti e stacca il pass per la qualificazione alla prossima Champions. Missione compiuta per gli azzurri, che raggiungono l’obiettivo minimo, nonostante un’annata ricca di infortuni. Ultima di campionato davanti al proprio pubblico per il Pisa. Una stagione da dimenticare per i nerazzurri, che salutano subito la Serie A, che mancava da ben 34 anni.

Hiljemark lancia Stojilkovic in coppia con Moreo in attacco. Conte sceglie Elmas al posto di Politano, sulla linea offensiva insieme ad Alisson Santos ed Hojlund. Primi tempi a senso unico con il Napoli, che parte subito all’attacco e mette alle corde i toscani. Al 21’ Lobotka si avvicina all’area e serve McTominay. Lo scozzese trova il colpo da biliardo vincente che supera Semper.

Gli azzurri insistono e trovano il raddoppio poco dopo. Sugli sviluppi di un corner Rrahamni stacca più alto di Angori, Semper non trattiene il pallone che finisce in fondo al sacco. Al 38’ la squadra di Conte sfiora il tris. Ci prova Elmas con un bolide da distanza ravvicinata. Stavolta il portiere nerazzurro si supera e salva la porta.

Nel recupero grande occasione per il Pisa. Sul servizio di Moreo, liscio di Buongiorno ma non ne approfitta Stojilkovic, che calcia addosso a Meret. Nella ripresa si parte con ritmi più bassi. Al 48’ ancora nerazzurri ancora pericolosi. Moreo difende palla e gira a rete di prima intenzione, Meret è pronto e manda in corner. Comincia la girandola dei cambi e la partita scivola via senza grossi sussulti.

Al 67’ De Bruyne mette un cross sulla testa di McTominay, che impatta male. In pieno recupero arriva il tris azzurro. Mazzocchi serve involontariamente. Il bomber danese controlla e mette in rete, tornando a segnare dopo due mesi.