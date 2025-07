"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota

Il mondo del calcio è ancora sotto choc per la morte di Diogo Jota, scomparso in un tragico incidente stradale in Spagna, mentre era in vacanza insieme al fratello André Silva. Sono tantissimi i messaggi in ricordo dell'attaccante portoghese, grande protagonista del calcio europeo, con la maglia del Liverpool e del Portogallo. Tra questi, spicca quello di Cristiano Ronaldo, con cui Diogo aveva condiviso la conquista di due Nations League.

"Non ha senso. Eravamo insieme nella Nazionale, ti eri appena sposato Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando i miei sentimenti e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Sentiremo tutti la vostra perdita". Ha scritto il numero sette più famoso al mondo.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

Tra i primi a commentare la notizia anche, l'ex leggenda del Liverpool, Jamie Carragher, che ha espresso il suo dolore attraverso un messaggio pubblicato su X: "Notizia devastante su Diogo Jota e suo fratello Andre questa mattina" ha scritto Carragher, evidenziando l'impatto emotivo della tragedia. Le sue parole riflettono lo choce la tristezza che hanno colpito l'ambiente del calcio inglese e non solo.

Lo stesso Liverpool, club in cui il portoghese ha militato per cinque anni, si è detto "sconvolto dalla tragica morte" del suo attaccante, precisando che "non farà ulteriori commenti al momento e chiede che la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e del personale dei club di Diogo e André sia rispettata, mentre cercano di superare questa inimmaginabile perdita" , afferma il club inglese in una nota.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Dolore e cordoglio espressi anche da parte dei club italiani. Milan e Inter hanno espresso il loro dolore sui propri account social. Il Milan è "profondamente addolorato" e ha espresso sentite condoglianze alla "famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono in lutto. Che riposino in pace". Vicinanza anche dall'Inter: "Alla famiglia dei due calciatori, al Liverpool e ai suoi tifosi e alla Federazione calcistica del Portogallo vanno i pensieri e l'affetto di tutto il mondo nerazzurro in un momento così drammatico e difficile".

Anche l'Atalanta è in lutto per la morte di Diogo Jota. L'attaccante del Liverpool fu grande protagonista da avversario a Bergamo nel girone di Champions League il 3 novembre 2020, segnando una tripletta nel 5-0 della squadra allora allenata da Jurgen Klopp. Il portoghese segnò i due gol inglesi nel primo tempo e l'ultimo nel secondo dopo quelli di Salah e Mané.

"Atalanta BC esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva. Il Club si stringe con solidarietà e rispetto alle famiglie colpite, al Liverpool FC e al Penafiel FC"

, si legge nel tweet del profilo ufficiale del club bergamasco su X.