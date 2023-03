Udinese-Milan: ecco dove vederla e tutto ciò che c'è da sapere

Questa sera, 18 marzo, alle ore 20:45, trasferta insidiosa per il Milan di Stefano Pioli che se la vedrà contro l'Udinese di Andrea Sottil nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo lo scialbo 1-1 interno contro la Salernitana di Paulo Sousa e dovranno cercare di vincere per restare attaccati al treno Champions League. I rossoneri occupano il quarto posto a meno due dall'Inter di Simone Inzaghi seconda, mentre i friulani sono decimi a quota 35 punti, a soli tre punti dalla Juventus settima della classe (in attesa di capire cosa succederà con il ricorso sul meno 15 in classifica inflitto per il caso plusvalenze).

Le scelte di Pioli

Il tecnico del Milan giocherà naturalmente con la migliore formazione possibile ma dovrà fare a meno dello squalificato Olivier Giroud. In porta davanti a Mike Maignan ci sarà il terzetto ormai collaudato formato da Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, a centrocampo Bennacer e Tonali coppia centrale con Saelemaekers e Theo Hernandez sugli esterni, Brahim Diaz e Rafael Leao in appoggio a Divock Origi che potrebbe avere una chance importantissima per rilanciare la sua stagione anche se i rumors danno per favorito Zlatan Ibrahimovic. Per quanto riguarda l'Udinese, invece, Sottil potrà contare sull'intera rosa a sua disposizione, mancheranno infatti i lungodegenti Ebosse, Deulofeu e Masina. Silvestri in porta, Bijol, Becao e Perez in difesa, Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie a metà campo, Success in appoggio a Beto in avanti.

Le parole di Pioli

Il tecnico del Milan conosce bene l'Udinese e i rischi nell'affrontarla: "Conosciamo l'Udinese, una squadra fisica, tecnica e molto diretta. Dovremo affrontare la partita con molta determinazione" . Un commento anche sul sorteggio del Napoli in Champions League: "Un avversario molto difficile come sarebbe stato contro chiunque perché siamo tra le migliori otto. Siamo il Milan e vogliamo andare avanti, anche se in campionato il Napoli sta facendo meglio di noi. La Champions è diversa e il Milan è il Milan".

Le probabili formazioni



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Andrea Sottil



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

Dove vedere la partita

La partita Udinese-Milan, in programma oggi sabato 18 marzo alle 20.45 alla Dacia Arena e valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 214 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).