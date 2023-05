Udinese-Napoli, arriva la decisione: ecco quando si gioca il match scudetto

Udinese-Napoli si gioca giovedì 4 maggio alle ore 20.45. Nessuna ulteriore modifica dunque per il match scudetto, inizialmente in programma nell'anticipo del martedì e poi posticipato in chiusura della 33ª giornata di Serie A.

La conferma è arrivata dopo un incontro in prefettura a Napoli per considerare la questione dell'ordine pubblico in città nei prossimi giorni in vista dello scudetto. Al tavolo c'erano il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e in collegamento video il prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Stavolta la catena di comando ha deciso in tempi rapidissimi evitando il balletto della settimana scorsa, andato in scena per Napoli-Salernitana, con il match rinviato da sabato a domenica proprio per gestire al meglio la festa scudetto, vanificata dal gol allo scadere di Dia.

Tutte le decisioni

Dopo l'incontro è stato reso noto il programma dei prossimi giorni. Già per mercoledì il sindaco Gaetano Manfredi ha chiarito che la zona pedonale del centro storico sarà riproposta dalle 21 di mercoledì e mantenuta fino a notte fonda, nel caso la Lazio non vincesse contro il Sassuolo e arrivasse lo scudetto.

Il Maradona sarà aperto giovedì sera e sugli spalti ci saranno almeno 40mila tifosi che seguiranno il match Scudetto. Aurelio De Laurentiis ha insistito per installare dei maxi-schermi, che ci saranno anche con il placet di DAZN che trasmetterà in esclusiva l'incontro. Dovrebbero essere addirittura otto i maxi-schermi come chiarito dal patron azzurro: "Stiamo facendo installare altri 8 maxischermi per metterne due davanti a ogni tribuna del Maradona e consentire così ai napoletani di vedere la partita. C’è un problema organizzativo e di tempo per cui sarà chiesto un prezzo simbolico di 5 euro uguale per ogni settore. Se alla fine resteranno soldi saranno dati in beneficenza. Inoltre la festa che avevamo preparato la faremo domenica prossima per Napoli-Fiorentina".

La squadra non tornerà a Napoli subito dopo la sfida con l'Udinese. Calciatori e staff tecnico non atterreranno all'aeroporto di Capodichino poche ore dopo la partita, come sembrava nei programmi e com'era stato dopo la partita con la Juventus. Il Napoli resterà a Udine e tornerà a casa nella giornata di venerdì. Lo farà tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. De Laurentiis ha rivelato: "Potremmo atterrare nella mattinata di venerdì o anche nel pomeriggio".

Intanto il prefetto ha già consultato i responsabili dello scalo, visto che l’afflusso di migliaia di persone anche durante il giorno potrebbe mandare in tilt l’aeroporto. Da non scartare l'ipotesi che l’aereo venga fatto atterrare su altri scali. Anche l'orario della partenza da Udine non è stata resa nota. Il countdown per l'inizio della grande festa è già iniziato.