Uefa, la finale di Champions League del 2027 non si giocherà a Milano

Era ampiamente annunciato, adesso c’è anche l’ufficialità. Milano non è più in lizza per ospitare la finale di Champions League 2027. Lo ha deciso oggi la Uefa nel corso del Comitato esecutivo riunito a Praga, in Repubblica Ceca. "Poiché il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione nel periodo della finale di Champions del 2027 - si legge nella nota -, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con una decisione prevista per maggio/giugno 2025".

Già a maggio c’era stato un "sì" condizionato, allora si discuteva del possibile restyling dello stadio Meazza, si aspettava il responso di Milan e Inter sul piano di ristrutturazione presentato da Webuild. La risposta (negativa) è arrivata una decina di giorni fa ma i club hanno rilanciato l’ipotesi del nuovo stadio rossonerazzurro sull’area adiacente. Il Meazza potrebbe essere ridotto e "rifunzionalizzato" con negozi, musei dei club, altri servizi sportivi. Sono in corso approfondimenti sui valori delle aree e i tempi per l’eventuale bando pubblico e la cessione di proprietà.

Nei giorni scorsi il sindaco Beppe Sala ha scritto alla Figc per riferire che data la situazione in corso il Comune non può garantire che non si saranno cantieri aperti allo

stadio e nelle aree limitrofe. Un’occasione di indotto perso per la città ma una chance in più che il calcio resti a Milano invece di traslocare a San Donato o Rozzano, per ora i piani ancora sul tavolo di Milan e Inter.