Ufficiale: Ancelotti ct del Brasile (dalla Coppa America 2024)

Rispetterà il contratto che lo lega al Real Madrid per la prossima stagione, poi volerà in Brasile ad allenare la Seleção. Il dado è tratto. Carlo Ancelotti ha deciso. L'impegno con la Nazionale brasiliana inizierà a partire dalla prossima Coppa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Usa. Per il tecnico di Reggiolo sarà un inizio col botto, in una competizione molto importante e sentita, la seconda, per importanza, dopo il Mondiale.

Ancelotti è il primo tecnico straniero sulla panchina del Brasile 58 anni dopo Filipo Nunez, argentino, che guidò i verdeoro per una sola gara nel 1965. E, sempre per le statistiche, sarà il quarto straniero a sedersi sulla panchina della Nazionale cinque volte campione del mondo. L'italiano ricoprirà il delicato incarico fino ai Mondiali del 2026, che si svolgeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti. In attesa del suo arrivo la panchina della Nazionale verdeoro è affidata (ad interim) a Fernando Diniz.

Che vada ad allenare il Brasile è un segnale importante. Un italiano che va ad insegnare calcio ai brasiliani è sicuramente una svolta. Ma Carletto non è un italiano a caso. Ancelotti in pratica ha vinto ovunque. È un tecnico preparato, serio, in grado di imprimere un'identità forte alle squadre che allena, portandole ai massimi livelli. Dire che è un vincente è un eufemismo. È l'unico allenatore ad avere vinto i cinque più importanti campionati europei (Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania), quello che ha vinto più Champions League (quattro) e più partite nel medesimo torneo. Il suo palmares è davvero impressionante. E l'abitudine a vincere ce l'ha nel sangue, avendo iniziato a gustare il successo fin da calciatore: ha vinto tre campionati (uno con la Roma e due col Milan), due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali, 4 volte la Coppa Italia. Gli resta un obiettivo. Quello di alzare la Coppa del mondo. Un sogno per tutti quelli che amano il pallone.