Ultime voci di mercato: Lukaku al Real, Vieira-Hodgson, asta per Retegui

Alla vigilia dell’ennesimo fine settimana di grande calcio, prima che i gol riempiano le pagine dei giornali si moltiplicano le voci sui tanti movimenti in corso nelle rose delle grandi d’Europa. Per chiudere al meglio questa settimana calcistica, spazio quindi alle storie più interessanti di queste suggestioni di mercato. Dalla prossima casa dell’ariete dell’Inter alla possibile destinazione del giovane oriundo ancora prima di vestire la maglia dell’Italia, al ritorno in panchina di una vecchia conoscenza del calcio italiano, c’è un po’ di tutto.

Il Real punta forte su Lukaku

Se è quasi certo che la dirigenza nerazzurra non rinnoverà il costoso prestito che ha riportato Romelu Lukaku a San Siro, l’entourage del bomber belga si starebbe portando avanti. Dopo che Marotta ha confermato che, a partire dal prossimo 1° luglio, il centravanti tornerà di sicuro allo Stamford Bridge, il prossimo passaggio sarebbe discutere con il Chelsea il trasferimento a titolo definitivo alla Casa Blanca. A quanto pare, infatti, il Real Madrid sarebbe interessato a rimpiazzare Eden Hazard (che dovrebbe tornare in Inghilterra) con un altro belga da affiancare a Karim Benzema.

Secondo il sito spagnolo Fichajes sarebbe stato proprio Don Carlo a sponsorizzare l’arrivo di Lukaku a Valdebebas. La nuova proprietà del Chelsea ne avrebbe abbastanza del mega-contratto di Lukaku, il che potrebbe spianare la strada ad un accordo in tempi rapidi. Se i tifosi nerazzurri invitano alla cautela, visto che il belga non è che l’ombra del giocatore dominante visto due anni fa, al Bernabeu sono convinti che Lukaku sarebbe la spalla ideale per far tornare Benzema allo splendore del passato. Siamo ancora in fase embrionale ma questa potrebbe diventare la telenovela dell’estate.

Vieira esonerato, Hodgson in pole

Cade un’altra panchina in Premier League, stavolta occupata da una vecchia conoscenza del calcio italiano. Nella mattina di venerdì, dopo la sconfitta di misura contro il Brighton di De Zerbi, il Crystal Palace ha esonerato Patrick Vieira. La striscia di risultati negativi che mettono in grave dubbio la permanenza della squadra londinese nella massima divisione del calcio inglese hanno fatto precipitare la situazione. Sebbene lo spogliatoio fosse dalla parte del tecnico, la società ha deciso di cambiare. Invece di affidarsi ad un giovane, a tornare in sella potrebbe essere un altro veterano della Serie A. Secondo Sky Sports, infatti, in pole position per approdare al Selhurst Park sarebbe nientepopodimeno che l’ex tecnico dell’Inter Roy Hodgson.

Per il 75enne inglese sarebbe un ritorno a casa, visto che aveva guidato le Eagles dal 2017 al 2021 e un modo per riportare la barra al centro dopo i tumultuosi 18 mesi della gestione del francese. Se dalla Spagna si giura e spergiura che il posto potrebbe andare al “Loco” Marcelo Bielsa, buona parte della stampa inglese sembra convinta che la società sarebbe convinta di affidarsi di nuovo all’esperto Hodgson. L’emittente britannica ha però confermato che il Palace sta guardandosi intorno ed avrebbe parlato con Adi Hutter, ex tecnico del Borussia Moenchengladbach. Se per il momento sarà l’allenatore dell’under 21 Paddy McCarthy a prendere in mano la squadra nella difficile trasferta di domenica all’Emirates contro l’Arsenal, le discussioni con Hodgson sarebbero a buon punto. Non è ancora detto se il contratto sia già pronto ma secondo gli esperti sarebbe questione di giorni.

Tutti pazzi per Retegui

Ancora prima che Mateo Retegui, stellina del calcio argentino che è stato appena convocato a sorpresa nella nazionale di Mancini, abbia vestito la maglia azzurra, dietro le quinte si sarebbe scatenata una vera e propria asta per assicurarsi i servizi dell’avanti del Tigre. Dall’alto dei sei gol segnati nelle sette giornate della Liga Profesional argentina, il 23enne ancora proprietà del Boca Juniors sarebbe pronto ad approdare nel Vecchio Continente nella sessione di mercato estiva. Gli Xeneises, infatti, sarebbero ansiosi di incassare quanto più possibile prima della scadenza del contratto nel Dicembre 2023. Il prezzo di saldo del cartellino avrebbe scatenato le brame di almeno quattro grandi d’Europa, quasi tutte italiane. Le tre di Serie A, però, sarebbero leggermente dietro all’Atletico di Madrid, convinto che Retegui sia l’attaccante giusto per prendere il posto di Alvaro Morata e integrarsi al meglio con l’idea di calcio di Diego Pablo Simeone.

Un’incollatura dietro ci sarebbero le due milanesi, con il Milan in leggero vantaggio sulla sponda nerazzzurra del Naviglio. I rossoneri, infatti, sono convinti che, dopo il fallimento di Origi, sia necessario prendere un attaccante vero da affiancare a Ibrahimovic e Giroud. L’idea di Marotta sarebbe abbastanza simile, con Retegui che farebbe coppia con Dzeko e Lautaro Martinez, vista l’uscita quasi inevitabile di Lukaku. Una spalla più giovane del bosniaco sarebbe ideale per garantire la continuità all’Inter. L’ultima in campo sarebbe la Roma di Mourinho, che avrebbe chiesto a gran voce ai Friedkin un centrocampista da inserire nella rotazione accanto all’incostante Tammy Abraham. Un tridente Dybala-Retegui-Abraham potrebbe fare sfracelli in Italia e non solo, garantendo il tanto sospirato salto di qualità ai giallorossi.