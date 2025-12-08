Un'Inter senza mezze misure. Mai un pareggio in stagione

Il calendario come uno specchio in cui l'Inter riflette la propria stagione e si scopre senza mezze misure. Finora, contando le coppe, ha giocato 20 partite: 15 le ha vinte, 5 le ha perse. Mai un pareggio, che nel calcio dei 3 punti ha spesso il peso di una mezza sconfitta. A suon di gol, Chivu ha medicato le cadute che avrebbero potuto zavorrare la stagione nerazzurra. Trentadue i gol in 14 partite di campionato, nessuno nemmeno avvicina il bottino nerazzurro. E così, un anno dopo, l'Inter si ritrova con 2 punti in più in classifica, pur avendo perso 4 volte oggi contro 2 allora (con la Fiorentina peraltro a febbraio, nel recupero per il malore a Edo Bove).

È presto per dire come andrà a finire, dipenderà anche dal cammino e dagl'impegni che avranno gli avversari (spaventa il Milan senza coppe, come un anno fa il Napoli), però già così è evidente che l'iniezione data all'attacco sta portando i frutti sperati. In totale, l'Inter ha segnato 49 gol. Trascina Lautaro (11), ma corrono anche Thuram (8), Calhanoglu (7) e Bonny (5), senza contare l'entusiasmo che Esposito (3, finora) scatena anche in prospettiva. E intanto anche Diouf e Luis Henrique danno segnali di vita. Servono conferme, per ora c'è soprattutto stupore.

La vittoria sul Como ha strappato unanimi consensi, e non poco c'entra che lo sconfitto di sabato sia stato proprio Cesc Fabregas, dal cui no Chivu ha ereditato la panchina dell'Inter. Un faccia a faccia che ha fatto schizzare alle stelle le quotazioni fra i tifosi del tecnico rumeno.

E dopo aver dominato Venezia e Como, non proprio la stessa cosa, domani a San Siro c'è la terza Inter in una settimana.

L'avversario è il più prestigioso di tutti, il Liverpool campione d'Inghilterra, temutissimo al momento del sorteggio, probabilmente un po' meno adesso, in un momento ormai lungo in cui i Reds vivono più di bassi che di alti: 6 sconfitte su 15 partite di Premier, a meno 10 dall'Arsenal capolista, sabato un triste pareggio subito in rimonta dal Leeds, polemiche feroci fra Salah e il tecnico Slot, già 2 sconfitte in Champions League, anche se appena un mese fa gli è riuscita l'impresa di battere il Real Madrid. L'Inter senza mezze misure saprà approfittarne? Aspettiamo la risposta dal campo.