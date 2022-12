Uruguay e Ghana, piangono tutti traditi dal Portogallo "addormentato"

Tra Ghana e Uruguay finisce con una doppia beffa, con gli africani che mancano la vendetta contro Suarez (nella foto) attesa da dodici anni e la Celeste che paga le distrazioni del Portogallo vacanziero contro la Corea del Sud. Per il Ghana continua la maledizione dei rigori: come nel 2010 il sogno semifinale si era infranto su un rigore sbagliato da Asamoah Gyan al 121` e poi sui tiri successivi dal dischetto che premiarono gli uruguayani, questa volta la partita si apre con una enorme occasione sprecata ancora dagli undici metri da Andrè Ayew. Ma la partita dei ghanesi di fatto finisce lì.

Ai sudamericani invece non basta una netta vittoria, una grande prestazione ispirata dall`orgoglio del vecchio Luis Suarez e concretizzata da una doppietta di De Arrascaeta, resa vana dal gol dei sudcoreani nel recupero contro il Portogallo. La Corea passa infatti per la differenza reti, che l`Uruguay non può incrementare anche per un paio di rigori negati dal tedesco Siebert (il peggior fischietto europeo in circolazione, lo stesso che cacciò precipitosamente Tomori in Milan-Chelsea), soprattutto uno evidente per un intervento di Amarrey su Nunez che l`arbitro non vede nemmeno davanti al monitor?

Alla fine tutte e due le squadre se ne tornano mestamente a casa, recriminando sulle storture delle terze giornate dei gironi (i tedeschi ne sanno qualcosa?) in cui molte squadre già qualificate inevitabilmente si rilassano. Ma è vero anche che bisogna evitare di dipendere dagli altri.