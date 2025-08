C'è il sì definitivo: via libera al Ponte sullo Stretto. Salvini: "Percorribile tra 2032 e 2033"

In aggiornamento

"Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini, alla presenza anche del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della riunione del Cipess per l'approvazione del Ponte sullo Stretto. Salvini ha anche ringraziato i ministri precedenti che hanno creduto al collegamento tra Calabria e Sicilia, citando Pietro Lunardi.

L'opera mira a rilanciare lo sviluppo del Sud e a generare più di 100.000 posti di lavoro, favorendo anche la crescita del commercio mondiale nel Mediterraneo. La struttura, con una luce centrale di 3.300 metri, sarà il ponte sospeso più lungo del mondo. Avrà due torri di 399 metri di altezza posizionate sulle coste della Calabria e della Sicilia, una lunghezza complessiva di 3.666 metri e una larghezza dell'impalcato di 60,4 metri, rendendolo il ponte sospeso più lungo al mondo. Sarà alto 72 metri per consentire il passaggio delle navi e sarà sostenuto da quattro cavi, ciascuno con un diametro di 1,26 metri e composto da 44.323 fili d'acciaio. Il ponte è considerato un'opera di alta tecnologia e strategica per il Paese e per l'Europa, in quanto parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T europea. Avrà 3 corsie stradali per senso di marcia, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari, con una capacità massima di 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno. Ma non solo. È progettato per resistere a venti con velocità fino a 216 Km/h e a un sisma di magnitudo Mw=7,1. Salvini, oggi, ha incontrato anche i rappresentanti del Comune di Paola (Cosenza) per le opere infrastrutturali strategiche sul territorio calabrese confermando l'impegno per la realizzazione della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e assicurando la necessaria copertura finanziaria. Il ministro promuoverà un incontro con i vertici di Rfi e con il commissario dell’opera per definire un accordo sulle opere compensative legate alla realizzazione della galleria Santomarco.​

"Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante e riunioni a tutti i livelli", ha detto Matteo Salvini durante la conferenza stampa di presentazione, confessando di provare una certa emozione "perché non si è mai arrivati al progetto definitivo e sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo". Il ministro è convinto che "il ponte sarà una parte della risoluzione dei problemi nel Mezzogiorno in Italia" e "un acceleratore di sviluppo". E ha spiegato: "Oggi i treni ci mettono dai 120 ai 180 minuti per il trasporto merci, ora impiegheranno 15 minuti. Il tempo medio per le auto tra i 70 e i 100 minuti si ridurrà a 10 minuti. Ci sarà quindi un enorme risparmio ambientale grazie alla riduzione di CO2". Salvini ha, poi, ricordato che "sarà il ponte a campata unico più lungo al mondo" e supererà il primato che oggi spetta ai turchi, poi cinesi e giapponesi. Ma non solo. "Ci saranno tre fermate di metropolitana sul fronte messinese che collegheranno tutti i giorni 365 giorni all'anno studenti, pendolari, lavoratori, ingegneri e turisti in metropolitana da una sponda all'altra", ha detto Salvini che ha inoltre assicurato che il ministero "monitorerà costantemente le infiltrazioni" mafiose. "Adotteremo con il ministero dell'Interno tutti i protocolli di sicurezza necessari. Tutta la filiera sarà impermeabile", ha precisato Salvini.

E, infine, un accenno alle tempistiche sui lavori dovrebbero partire tra settembre e ottobre, ma l'obiettivo è quello di terminare i lavori per il 2032-20233: "Sarà in quel periodo che il treno collegherà Torino a Lione e la metro C a Roma lo stadio Olimpico-Farnesina con piazza Venezia. I cantieri sullo Stretto - ha concluso Salvini - partiranno quando ci sarà il via libera della Corte dei conti".