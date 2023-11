Var "indigesto": la classifica dei calciatori con più reti annullate

Nel calcio moderno e multimilionario è vietato sbagliare, o quasi: gli interessi in campo sono talmente elevati che dopo anni di diatribe e discussioni ecco che l'introduzione del Var (Video Assistant Referee) consente di togliere ogni matematico dubbio sui fuorigioco e riduce notevolmente il margine di errore quando si tratta degli episodi in area di rigore e sui falli da gioco che meritano un'espulsione. Se la vita degli arbitri può considerarsi meno complicata, lo strumento tecnologico ha iniziato a "penalizzare" quei calciatori che "furtivamente" segnavano reti che un tempo sarebbero state convalidate con buona pace della moviola a posteriori nelle trasmissioni tv.

La classifica dei più penalizzati

Ecco, quindi, che da quanto è stato introdotto nel 2017 il Var ha annullato centinaia di reti: OptaPaolo, leader mondiale per l'elaborazione e la raccolta dei dati sportivi e calcistici, ha redatto una speciale classifica con i calciatori che si sono visti annullare più gol dopo un'attenta analisi dell'arbitro davanti al monitori. Cosa significa? Che in un primo momento il fischietto aveva convalidato la rete, i calciatori hanno esultato e poi è arrivato l'annullamento. Chi ci sarà al primo posto in Serie A? È Ciccio Caputo, attaccante dell'Empoli, che ha visto annullate ben otto reti.

Le parole di Caputo

A tal proposito e scherzandoci su, ai microfoni di SkySport dopo la vittoria empolese sul campo della Fiorentina ha dichiarato che " da quando c'è il Var me ne hanno annullati almeno venti ". In realtà, le reti annullate non sono così elevate perché il parametro preso in esame è unicamente l'analisi al monitor dopo la convalida: è probabile che gliene siano state annullate altre ma come sarebbe accaduto ugualmente in epoca pre-Var. In ogni caso, questo primato per adesso non glielo toglie nessuno: al secondo posto e con un certo distacco c'è Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, che dalla tecnologia si è visto cancellare ben cinque gol. Terza posizione e medaglia d'argento per quattro calciatori ai quali sono stati annullati quattro gol dal Var: i nomi sono eccellenti, si tratta di Cristriano Ronaldo, Dusan Vlahovic, Lorenzo Insigne e Sandro Tonali.

Man mano che le reti diventano inferiori c'è logicamente un grande affollamento: tre reti annullate, ad esempio, per gente come Zlatan Ibrahimovic, Lautaro Martinez, Ciro Immobile e Andrea Belotti per citarne alcuni, sono per ora fermi a due gol Olivier Giroud, Domenico Berardi ma anche il difensore del Milan, Alessandro Florenzi. Con il passare del tempo, per forza di cose, questa classifica si arricchirà di nuovi gol annullati e nuovi primati che l'empolese Caputo sarebbe senz'altro più contento di cedere a qualche altro collega.