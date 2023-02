Verso Juventus-Lazio: ecco chi giocherà e come stanno le squadre

Questa sera alle ore 21 Juventus-Lazio chiuderà i quarti di finale di Coppa Italia che hanno già visto avanzare alle semifinali Inter, Fiorentina e a sorpresa la Cremonese. I nerazzurri di Simone Inzaghi aspettando dunque la sfidante della semifinale che uscirà proprio fuori dal match dello Stadium tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Maurizio Sarri. Le due squadre arrivano alla partita con stati d'animo differenti visto che i bianconeri hanno perso 2-0 contro il Monza ma sono soprattutto spronfondati in classifica per via della penalizzazione legata al caso plusvalenze. I biancocelesti sono reduci dal pareggio interno, deludente, contro la Fiorentina ma sono carichi visto che sono in piena corsa per un posto in Champions League nonostante le caute parole di Sarri in merito.

Come sta la Juve

I bianconeri dovranno rialzarsi prontamente e vincere la partita di questa sera anche perché è ormai l'unico reale obiettivo stagionale rimasto. Sfumate le possibilità di vincere lo scudetto, sfumata la Champions League e sfumata forse anche la possibilità di raggiungere i primi 4 posti, la Vecchia Signora vorrà cercare di consolarsi con la vittoria in Coppa Italia ma per farlo dovrà prima eliminare la Lazio e poi eventualmente, tra andata e ritorno, anche l'Inter di Simone Inzaghi detentrice del trofeo. Allegri dovrà fare ancora a meno dei lungodegenti Paul Pogba e Leonardo Bonucci e anche del neo infortunato Arkadiusz Milik.

Per il resto potrà contare su tutta la rosa con un Federico Chiesa intenzionato a disputare gli ultimi 4 mesi di stagione da protagonista. Probabile 3-5-2 per la Juventus con Allegri che partirà prudente cercando di non farsi tendere un brutto scherzetto dalla Lazio, squadra che ama colpire in contropiede. A livello fisico la squadra non sta rispondendo bene ma una partita secca potrebbe ridare vigore ad una squadra che deve anche ritrovare il miglior Dusan Vlahovic che dovrebbe essere titolare con Federico Chiesa.

Come sta la Lazio

La Lazio di Sarri è attualmente terza in classifica a quota 38 punti come Atalanta e Milan e con un punto in più della Roma, due in meno dell'Inter di Inzaghi seconda. I biancocelesti sono in uno stato di forma buono con il tecnico biancoceleste che potrà contare su tutta la rosa fatta eccezione per Radu, infortunato. Immobile guiderà il centro dell'attacco con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati. A metà campo il terzetto collaudato composto da Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto. In difesa, davanti a Provedel, Patric-Romagnoli con Lazzari e Marusic sugli esterni.

Le statistiche

Le due squadere si sono affrontate 24 volte in Coppa Italia (leggermente avanti i bianconeri nel bilancio con nove successi a otto e sette pareggi. Nei due ultimi incroci, però, nella coppa nazionale l'ha sempre spuntata la Juventus nel 2015 e 2017. Due, invece, le sfide ai quarti di finale: nella prima occasione ha superare il turno è stata la squadra biancoceleste, nella seconda hanno avuto la meglio i bianconeri (1-0 nel 2016).

Le probabili formazioni

Juventus - Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling Junior, Fagioli, Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri

Lazio - Maximiano; Marusic, Patric, Romagnoli, Lazzari; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Adamonis, Gila, Casale, Hysaj, Pellegrini, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)



Dove vederla in tv

Juventus-Lazio sarà in programma alle ore 21.00 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.