Una partita sporca, fallosa e che solo un episodio poteva sbloccare. È così che va raccontato il successo degli uomini di Gilardino al “Tombolato” di Cittadella per 1-0, marcatura dell’islandese Gudmundsson al 70’. Padroni di casa coinvolti nella lotta per non retrocede e ora superati in classifica dal Cosenza nell’ultimo posto a disposizione per la salvezza diretta senza passare dai playout. In dieci uomini già dal 42’ per il doppio giallo a Giraudo – in totale 11 cartellini sventolati dall’arbitro Dionisi – il Cittadella prova a resistere nel secondo tempo all’offensiva degli ospiti e a ripartire in contropiede: lo schema tiene fino alla rete della vittoria dei genoani. Adesso per il Genoa il ritorno in Serie A si fa sempre più vicino, per il Cittadella, invece, saranno di vitale importanza le prossime quattro gare, fra scontri diretti e testacoda.

Non torna alla vittoria il Frosinone che impatta 0-0 in casa contro il Sudtirol di Bisoli. Partita bloccata e, come spesso accade, condotta magistralmente in fase difensiva dagli altoatesini che tornano a fare punti in classifica dopo due sconfitte consecutive – le prime del 2023 – quelle con Bari e Ascoli. I laziali restano sempre padroni del loro destino quando mancano 4 partite alla fine del campionato e, vale la pena ricordare, sono due le promosse dirette in massima serie senza passare dai playoff. Festa sicuramente rinviata in casa Frosinone al momento, in attesa di sapere cosa farà il Bari domani – il conteggio dei punti di differenza, infatti, va fatto sulla terza classificata – i punti di vantaggio sono 11.

Bagarre in zona playoff con il Parma che vince in rimonta 2-1 sul Cagliari di Ranieri e punta dritto al quarto posto del Sudtirol, lontano solo due lunghezze. Sardi in vantaggio grazie al 17° centro stagionale di Gianluca Lapadula al 32’. Al 62’ è Vazquez a riequilibrare la sfida dal dischetto, il 2-1 finale è un capolavoro targato Man al 77’. Capitan Buffon e compagni ora tenteranno il tutto per tutto in vista di un posto diretto in semifinale senza passare dai turni di spareggio. Il calendario è dalla loro parte, visto che in tre delle prossime quattro sfide affronteranno, in ordine sparso, le ultime tre in classifica.

Zona playoff che ora attende gli scontri che completeranno il quadro della 34ª giornata. In campo adesso il Palermo che ospita il Benevento fanalino di coda. I siciliani devono vincere per agganciare nuovamente un posto playoff, l'ultimo a disposizione, quello occupato dalla Reggina di Pippo Inzaghi che ieri sera ha perso 2-1 al "Granillo" contro il Brescia. Vittoria, comunque, che manca da quattro giornate – 5-2 in casa contro il Modena – da allora solo un punto in tre partite con due sconfitte. Posticipo domani alle 16:15 fra Pisa e Bari. I galletti possono allungare ulteriormente sul Sudtirol e ritornare a -6 dal Genoa, portandosi anche a -8 dalla capolista Frosinone. Il Pisa invece non vince da oltre un mese – 2-0 al Benevento il 18 marzo – e nelle ultime partite ha raccolto solamente un punticino e ha la possibilità di superare il Cagliari al sesto posto.

Quando a fine campionato mancano quattro giornate, la classifica in testa recita: Frosinone 68, Genoa 66, Bari 57 (una partita in meno), Sudtirol 53, Parma 51, Cagliari 48, Pisa 46 (una partita in meno), Reggina 46 (-3 punti), Modena 44 e Palermo 43 (1-0 il parziale, con i tre punti gli uomi di Corini arriverebbero a 46).

Il finale di stagione si preannuncia senza esclusione di colpi e pieno di sorprese, sia in testa che in coda, in una Serie B che ha già dato spettacolo.