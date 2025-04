Vincitore di tutto, Ancelotti non andrà a godersi una pensione dorata

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancelotti Carlo, da Reggiolo, Emilia Romagna, bassa reggiana. Di anni sessantasei nel giugno prossimo, già vincitore di tutto quello che era sul mercato dei trofei, nazionali, europei, mondiali. Detto così si potrebbe pensare ad uno che viva di rendita e goda di pensione dorata. Invece Ancelotti Carlo se ne va in Brasile, mica sulle spiagge a veder le mille chiappe chiare, no, potrebbe guidare la nazionale pentacampeao che, poi, a controllare la lista conta per la metà di ragazzi che lui conosce, tipo Vinicius, Rodrigo, Endrick, Militao e poi Raphinha e altri ancora. Circolano voci prive di qualunque fondamento addirittura nelle peggiori moschee degli emirati, cioè che Ancelotti sarebbe già con la valigia pronta e vuota per riempirla dei 50 milioni annui, offerti da un club saudita, eviterei perditempo, Carlo ha dato, ha preso, ora si dedicherà alla vita dolce, magari il Brasile verso il mondiale e soprattutto il Canada, dove sua moglie ha allestito una dimora magica nella quale poter rivivere la belle époque dei migliori anni della carriera del consorte, calciatore prima e allenatore dopo. Esistono e resistono pensieri e parole di chi definisce Ancelotti un uomo soltanto dotato di felice sorte, in gergo “culo stratosferico”, trattasi di oracoli sguaiati e ubriachi del football circense, negli almanacchi vengono registrati i risultati, le chiacchiere stanno a zero, il possesso palla, la costruzione dal basso, le ripartenze, la densità, il braccetto e il quinto, fanno parte di un vocabolario da ambulanti del verbo, Ancelotti ha scritto la storia e non la cronaca del football, non lascia traccia di polemiche, strilli, aggressioni, espulsioni, cafonaggini che invece sono il patrimonio che distingue molti dei suoi colleghi, anche illustri e vincenti.

Si goda queste ultime giornate della Lega, saluti Florentino Perez che gioca con l’album delle figurine e parta verso dove vorrà, portandosi appresso i suoi compagni di sempre: cappelletti,culatello e lambrusco. Prosit.