"Voglio cominciare": le prime parole di Balotelli al Genoa

Si può considerare oggi, lunedì 28 ottobre, con le visite mediche a cui si è sottoposto il primo giorno di Mario Balotelli al Genoa, ingaggiato nei giorni scorsi per aiutare il Grifone fino a fine stagione vista la carenza di chi sa far gol, poi si vedrà. È la sua giornata perché anche il contratto sarà firmato in queste ore con scadenza giugno 2025.

Le parole di Balotelli

Intercettato da SkySport all'esterno di Casa della Salute di Multedo, si è detto pronto per cominciare la nuova avventura in rossoblu. " Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare: ho voglia di cominciare ", ha dichiarato. Alla domanda dei giornalista se sente di avere il fuoco dentro ha risposto " Lo vedrete ". Insomma, Supermario sembra davvero pronto almeno quanto a motivazioni: ai tifosi del Genoa ha promesso di rivederli allo stadio. " Speriamo bene, darò tutto me stesso ". Sorridente e disponibile, resta da capire fra quanto tempo sarà abile e arruolabile per scendere in campo visto che è fermo dalla scorsa estate e costretto ad allenarsi da solo dopo aver rescisso il contratto con il suo ultimo club, i turchi dell'Adana Demirspor con i quali ha collezionato 16 presenze per un totale di sette reti. " Quando sarò pronto? Spero presto ", ha chiosato salutando l'emittente tv.

Il tecnico Gilardino

Mentre questo pomeriggio è previsto il primo allenamento con una parte dello staff di mister Gilardino che valuterà le sue reali condizioni atletiche sarà domani che incontrerà i nuovi compagni di squadra per allenarsi con tutto il gruppo. La prima gara del Genoa sarà giovedì prossimo nel turno infrasettimanale di Serie A contro la lanciatissima Fiorentina ma è impossibile da stabilire, adesso, se giocherà anche uno spezzone di gara. Intervistato dopo la sconfitta contro la Lazio, proprio Gilardino è stato chiaro con la stampa: " Balotelli non può risolvere da solo i problemi del Genoa, sarà fondamentale la squadra. Se arriverà con quel fuoco di mettersi a disposizione allora può e deve essere un valore aggiunto ".

I numeri dell'ex Nazionale

Un formidabile talento che ha, però, provocato numerose problematiche di gestione a chi lo ha avuto in squadra: all'apice della sua carriera ricordiamo la doppietta splendida con la maglia dell'italia agli Europei 2012, in Nazionale vanta 14 reti in 36 partite.

Torna a calcare i campi della serie A dal 2019-2020 quando indossava la maglia del Brescia mentre ritorna in Italia dopo l'esperienza con il Monza in serie B nella stagione 2021-2022 quando poi fu ceduto all'Adana Demirspor dalla quale passò al Sion (squadra svizzera) per poi tornare in Turchia ed essere svincolato dal 1° luglio scorso. Nato nel 1990, ha indossato le maglie di Inter e Milan ma anche del Manchester City e Liverpool in Premier League mentre in Francia ha giocato per Nizza e Marsiglia.