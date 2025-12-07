Voliamo bassi

Se anche gli americani, quelli abituati a Super Bowl, a majorettes e pubblicità durante i funerali, se proprio loro hanno censurato noia e lunghezza del sorteggio, l'autocelebrazione di Infantino, il narcisismo di Trump, significa che sono saltate le marcature della logica e del rispetto, chi gestisce il potere, dunque la Fifa, s'infischia dei tifosi, bada ai propri interessi mercantili, vende lo zucchero filato della retorica, sepolcri imbiancati e impuniti.

La sagra di Washington ha aperto, a casa Italia, i giochi natalizi dei pronostici, Canada, Qatar e Svizzera sono un fastidio del calendario verso i turni successivi.

I sognatori dimenticano che l'Italia si è esaltata contro grandi avversari, Germania, Inghilterra, Francia, Argentina, invece ha conosciuto la vergogna con rivali inferiori; nel '66 Valcareggi definì i coreani del nord «undici Ridolini», nel 2002 Trapattoni fu eliminato dai coreani del sud, verso Russia 2018 Ventura fu fermato

dagli irresistibili svedesi, prima del Qatar l'impresa riuscì a

Mancini con la Macedonia del Nord, da ultimo, siamo andati vicinissimi al disonore con il 5 a 4 contro Israele.

Meglio volare bassi, tenere le mezze luci. Non vorrei dire ma, dopo Corea e Macedonia, anche l'Irlanda è del Nord.