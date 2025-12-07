Voliamo bassi

Se anche gli americani, quelli abituati a Super Bowl, a majorettes e pubblicità durante i funerali, se proprio loro hanno censurato noia e lunghezza del sorteggio, l'autocelebrazione di Infantino, il narcisismo di Trump, significa che sono saltate le marcature della logica e del rispetto, chi gestisce il potere, dunque la Fifa, s'infischia dei tifosi, bada ai propri interessi mercantili, vende lo zucchero filato della retorica, sepolcri imbiancati e impuniti.
La sagra di Washington ha aperto, a casa Italia, i giochi natalizi dei pronostici, Canada, Qatar e Svizzera sono un fastidio del calendario verso i turni successivi.
I sognatori dimenticano che l'Italia si è esaltata contro grandi avversari, Germania, Inghilterra, Francia, Argentina, invece ha conosciuto la vergogna con rivali inferiori; nel '66 Valcareggi definì i coreani del nord «undici Ridolini», nel 2002 Trapattoni fu eliminato dai coreani del sud, verso Russia 2018 Ventura fu fermato
dagli irresistibili svedesi, prima del Qatar l'impresa riuscì aMancini con la Macedonia del Nord, da ultimo, siamo andati vicinissimi al disonore con il 5 a 4 contro Israele.
Meglio volare bassi, tenere le mezze luci. Non vorrei dire ma, dopo Corea e Macedonia, anche l'Irlanda è del Nord.