Zalewski alla Dea, ecco l'"acconto" Inter per arrivare a Lookman

E meno male che - secondo taluni - era calato il gelo e i dialoghi tra Atalanta e Inter erano stati interrotti. Sono, invece, bastate poche ore ai due club per confezionare il passaggio dell'esterno Nicola Zalewski alla corte di Juric. Operazione a titolo definitivo, con la Dea che verserà nelle casse della squadra meneghina ben 17 milioni. Tantissimi se si considera che il polacco era stato acquistato a titolo definitivo a giugno da Marotta e Ausilio per soli 6,5 milioni dalla Roma.

Nel giro di appena 7 settimane, infatti, i dirigenti interisti realizzano una plusvalenza straordinaria, che profuma quasi da acconto per arrivare nei prossimi giorni al grande obiettivo di mercato dei Vice Campioni d'Europa: quell'Ademola Lookman che ormai marca visita da un paio di settimane a Bergamo e appare destinato a lasciare la Dea entro il gong di fine mercato previsto per il primo di settembre. Il nigeriano è destinato a volare a Milano: ecco perché l'affare Zalewski può rappresentare una sorta di disgelo destinato in qualche modo a far sì che poi l'Inter rilanci - anche grazie al tesoretto arrivato dalla cessione del polacco - a quota 50 milioni per soddisfare le richieste dei Percassi per Lookman. Per la serie: e vissero tutti felici e contenti.

Nel frattempo l'Inter sta definendo la cessione di Asllani al Bologna e ha messo in vendita Taremi, Zielinski e Pavard. Da queste partenze possono arrivare i soldi per finanziare almeno un altro grande colpo o a centrocampo (occhio sempre al romanista Manu Konè) o in difesa. Prima vendere e poi acquistare: questo il mantra valido per tutti i club nostrani. Ne sa qualcosa pure la Juventus, che sta completando la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest per 35 milioni. Denari che la Juve è intenzionata a reinvestire per il ritorno di Kolo Muani dal PSG in prestito con obbligo di riscatto (affare da 50 milioni) e il possibile acquisto di O'Riley (pronti 30 milioni per il Brighton). Intanto progetta la blindatura dei propri gioielli: passi avanti per i rinnovi di Cambiaso e Yildiz fino al 2030.

Molto attiva pure la Roma che è in chiusura per l'esterno offensivo Bailey (Aston Villa).

Il Napoli è pronto a tornare sul mercato per Lukaku (oggi la prognosi sull'infortunio all'adduttore). Visto che a settembre c'è la sosta, lo faranno solo nel caso Romelu resti fermo oltre 45 giorni. Infine possibile rientro in Italia di Zaniolo (Galatasaray): ci pensa l'Udinese.