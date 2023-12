"Non potrà più farlo". L'avviso del cardiologo a Zeman: come sta

Passata la paura per la lieve ischemia transitoria che ha colpito Zdenek Zeman, l'allenatore del Pescara rimane in osservazione alla clinica Pierangeli del capoluogo abruzzese per nuovi accertamenti nelle prossime ore. Per questa ragione, dopo aver saltato la trasferta di Coppa Italia a Catania, non potrà sedere in panchina neanche domenica 16 dicembre quando la sua squadra affronterà la trasferta di Ancona valida per la 18° giornata del campionato di Lega Pro nel girone C. Il boemo, 76 anni, sta indubbiamente meglio ma da quando tornerà alla sua vita normale dovrà dire addio, per sempre, alle sigarette.

"Divieto assoluto di fumo"

Da sempre accanito fumatore, in gioventù fumava anche fino a sei pacchetti al giorno ma negli ultimi anni ha diminuito questa malsana abitudine a una decina di sigarette al giorno. " Non conto le sigarette che fumo ogni giorno, altrimenti mi innervosirei e fumerei di più", affermò anni fa ai microfoni di SkySport. Dopo il malore degli ultimi giorni e l'età che avanza, però, il cardiologo che lo ha in cura al Pierangeli è stato molto chiaro. " Divieto assoluto di fumo, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo. Il mister non è d’accordo ma dovrà adeguarsi", ha spiegato al Corriere il prof. Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli.

Le prospettive per Zeman

L'abitudine che dura da una vita dovrà essere spazzata in una manciata di giorni per evitare che la salute possa risentirne: non si sa come ma Zeman dovrà fare questo "fioretto" a vita. Per quanto riguarda il malore di di due giorni fa, Guarracini ha spiegato che nelle prossime ore sarà effettuata una nuova risonanza magnetica per capire quando potrà tornare a casa. FIltra ottimismo quantomeno per il Natale in famiglia ma una data precisa, ad oggi, ovviamente non c'è. Sicuramente, però, il boemo non potrà fare sforzi eccessivi e godere del massimo riposo: appuntamento in panchina, molto probabilmente, ormai nel 2024.

Chi guida il Pescara

Nel campionato di Lega Pro, girone B, la squadra di Zeman si trova attualmente al terzo posto della classifica con 30 punti come il Perugia pur essendo, al momento, molto staccata dal duo di testa composto da Cesena e Torres rispettivamente con 42 e 40 punti. Il ruolino di marcia dei pescaresi è molto positivo e frutto di tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato. In questo periodo di riposo, la squadra è guidata dall'allenatore in seconda, mister Giovanni Bucaro, che con Zeman ha già lavorato ai tempi della promozione in serie A con il Foggia.