Paura per Zeman, colpito da ischemia: come sta il tecnico del Pescara

Ascolta ora: "Paura per Zeman, colpito da ischemia: come sta il tecnico del Pescara"

Momenti di paura per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo, ora alla guida del Pescara, ha accusato un lieve malore prima dell'allenamento della squadra abruzzese in preparazione al quarto di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Catania. A quel punto è stato portato in ospedale, dove gli è stata riscontrata un lieve attacco ischemico transitorio e nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti.

"Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara". Lo rende noto il Pescara in un comunicato. "La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso" , aggiunge il club abruzzese.

Questa mattina, prima dell'allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister! pic.twitter.com/6y5Xqb0hPG — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 12, 2023

L'ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio si è sentito male prima della consueta seduta di allenamento della squadra, attualmente terza nel girone B di Serie C, ed è stato portato alla clinica Pierangeli della città abruzzese. Zeman non sarà quindi in panchina domani sera nella sfida contro di Coppa Italia contro il Catania e a causa degli approfondimenti medici in corsa potrebbe saltare anche la trasferta di campionato di domenica sera ad Ancona, in un match assai sentito dalla tifoseria adriatica.

Il tecnico 77enne, è tornato al Pescara per la terza volta in carriera lo scorso febbraio al posto di Colombo, sfiorando la promozione in Serie B tramite i play-off (ko in semifinale ai rigori contro il Foggia). Confermato poi per la stagione corrente, Zeman sta guidando i biancazzurri nel girone B di Serie C: gli abruzzesi sono attualmente al terzo posto in classifica, a -12 dalla vetta occupata dal Cesena. Dopo un periodo difficile, che aveva visto il boemo sull'orlo dell'esonero, la squadra è uscita dalla crisi, grazie a tre vittorie consecutive in campionato (con ben 11 gol fatti e solo 1 subito).