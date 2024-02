Zeman ricoverato per un intervento chirurgico: doveva essere operato a giugno ma non si può aspettare

Zdenek Zeman non sarà in panchina questa sera a dirigere e sostenere i suoi giocatori: il tecnico boemo, infatti, è stato ricoverato in clinica e si prepara ad affrontare un nuovo intervento chirurgico, anticipato rispetto ai tempi previsti dai medici che stanno monitorando le sue condizioni di salute.

A rivelare la notizia è il vice allenatore del Pescara Calcio Giovanni Bucaro, il quale ha parlato ieri durante una conferenza stampa programmata alla vigilia del delicato match tra Pescara e Vis Pesaro, che si giocherà alle ore 20.45 di oggi, domenica 18 febbraio, sul terreno di gioco dello stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. La squadra abruzzese, attualmente al sesto posto del Girone B del Campionato di Serie C, cerca i tre punti per non perdere il treno dei playoff, dato che ormai la prima piazza sembra solidamente in mano del Cesena, il quale veleggia in vetta con ben dodici punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Torres.

Zdenek Zeman è stato ricoverato ieri mattina, sabato 17 febbraio, presso la clinica ‘Pierangeli’ del comune abruzzese, dove lunedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nella medesima struttura sanitaria il tecnico boemo era stato ricoverato anche dopo esser stato colpito da una lieve forma di ischemia transitoria lo scorso 12 dicembre. Durante una visita di controllo effettuata lo scorso mercoledì, i medici che seguono le sue condizioni di salute hanno deciso che non era il caso di aspettare fino alla fine del campionato come programmato in precedenza: l'operazione era infatti in calendario il prossimo mese di giugno.

"Ho accompagnato Zeman alla Pierangeli questa mattina" , ha dichiarato il suo vice Giovanni Bucaro nel corso della conferenza stampa di ieri, "stava abbastanza bene" . "Deve fare un intervento , ma era abbastanza tranquillo" , ha proseguito. "Anzi, nelle ultima settimane era migliorato parecchio, ma secondo i medici l'operazione che era stata programmata per giugno va fatta prima. Spero torni il più presto possibile" , ha precisato Bucaro.