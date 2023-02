Zeman torna nella "sua" Pescara: sarà il nuovo allenatore

Il Pescara è pronto a riabbracciare Zdenek Zeman per la terza volta. Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Audace Cerignola, il club abruzzese ha scelto di riportare il boemo in biancazzurro per sostituire l'attuale allenatore Alberto Colombo. Del resto ritornare nelle piazze che lo hanno amato è un leit motiv della sua carriera. Ben quattro volte allenatore del Foggia, due volte sulla panchina della Roma. E adesso sarà la terza avventura a Pescara.

Indimenticabile per i tifosi la prima del 2011/12, con Immobile e Insigne in attacco e Verratti a centrocampo, capaci di realizzare insieme 48 gol e 29 assist. Quell'anno si concluse con la promozione diretta con il primo posto in classifica davanti al Torino. La grande impresa terminò con il bagno di folla nella sua Pescara e il malinconico ma inevitabile addio: aveva già detto sì alla Roma. Decisamente più complicata la seconda esperienza tra il 2017 e il 2018: fu chiamato a stagione in corso e, nonostante il 5-0 al suo esordio contro il Genoa, non riuscì a evitare la retrocessione degli abruzzesi.

Stavolta il campionato è la Serie C e Zeman, rimasto senza panchina dopo l'ultima annata a Foggia, è chiamato ad invertire la rotta dopo gli ultimi risultati parecchio deludenti. La squadra inserita nel girone C è al terzo posto ma anni luce indietro rispetto a Catanzaro (in fuga solitaria) e Crotone. Un crollo certificato dai numeri: appena 13 punti nelle ultime 15 gare e ben 8 sconfitte. L’ultima a Cerignola dopo una prestazione imbarazzante: squadra piatta, senza idee, soprattutto senza cattiveria agonistica.

Il terzo posto sembra seriamente a rischio, ora i punti di vantaggio sono solo due sul Foggia e tre proprio sul Cerignola. Il presidente Sebastiani, con cui il tecnico non sembrava essersi lasciato bene, a fine partita è stato chiaro: "Loro sembravano il Real Madrid, noi una squadra di C. C’è qualche problema. Zeman? Io non ho problemi con nessuno, l’importante è il bene del Pescara. Questa partita di Cerignola è stata davvero imbarazzante".

In verità la svolta era stata già decisa qualche giorno fa. Per la precisione martedì scorso, quando il direttore sportivo Delli Carri è andato a cena a Roma con l’allenatore. Dunque, Zeman torna volentieri, considera la squadra forte, con giocatori funzionali alla sua filosofia di gioco. Il Pescara gli ha offerto un contratto fino a giugno 2024, ma il boemo lo vuole solo fino a questo giugno, con la clausola del rinnovo automatico in caso di promozione. L'obbiettivo è quello di vincere i playoff, con tanta spregiudicatezza e un pizzico di follia, facendo divertire i tifosi, proprio come piace a Zeman. Si può cominciare a sognare.