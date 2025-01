Un calendario fitto di eventi, dall'energia green al wellness

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla nautica da diporto alle energie rinnovabili. Dal giardinaggio al wellness, passando per i videogiochi e le pietre preziose. A ciascuno, la propria fiera. Il calendario 2025 di IEG - Italian Exibition Group è un susseguirsi di iniziative e di eventi. Così, dopo aver messo in movimento due «ammiraglie» come Vicenzaoro e Sigep World, il prestigioso player fieristico italiano si appresta ad aprire i battenti di numerose manifestazioni.

Solo il primo semestre dell'anno, limitandosi agli eventi che si tengono in Italia, si preannuncia ricchissimo. Dal 7 al 9 febbraio, ad esempio, alla Fiera di Rimini andrà in scena Pescare Show, il Salone Internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto. Si replica dal 21 al 23 marzo a Napoli. Rimanendo alle manifestazioni organizzate direttamente da IEG, sempre il polo fieristico di Rimini ospiterà, dal 16 al 18 febbraio prossimi, un'altra manifestazione storica: Beer&Food Attraction - The Eating Out Experience Show. L'evento riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'out of home. Senza soluzione di continuità, e quasi in contemporanea (dal 17 al 19 febbraio), Rimini diventerà anche la capitale degli appassionati di videogiochi. Negli spazi fieristici del capoluogo romagnolo arriverà infatti Enada Primavera, l'evento di riferimento per il settore gaming nel sud Europa e nell'area mediterranea. Dal 19 al 21 febbraio, la macchina organizzativa di IEG sarà invece in azione nei padiglioni della Fiera di Milano per Myplant&Garden, la grande fiera professionale dell'orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio. Si tratterà della più grande piazza degli affari e delle relazioni per tutti gli operatori economici, professionali e istituzionali delle filiere del verde vivo e progettato. Dal 20 febbraio partirà anche il tour primaverile di Abilmente, il Salone delle idee creative e della manualità che farà tappa a Vicenza dal 20 al 23 febbraio, a Roma dal 27 febbraio al 2 marzo e a Milano dal 27 al 30 marzo.

Calendario alla mano, poi, dal 5 al 7 marzo tornerà a Rimini un'altra delle grandi fiere internazionali organizzate da IEG: Key - The Energy Transition Expo, uno dei principali eventi europei dedicati all'energia e alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Con l'arrivo della primavera, dal 23 al 25 marzo, tornerà in Fiera a Rimini una delle manifestazioni storiche: Mir, l'evento di riferimento in Italia dedicato alle tecnologie audio, video e luci. E ancora, dal 10 al 13 maggio, ad Arezzo brilleranno gli stand di OroArezzo, la grande Mostra internazionale di Oreficeria, Gioielleria, Argenteria e Pietre Preziose.

Sul finire del primo semestre targato IEG arriverà poi una sferzata di energia in movimento: dal 29 maggio al primo giugno tornerà infatti RiminiWellness, il grande e frequentatissimo appuntamento internazionale dedicato al mondo del wellness.