A Cascina Cuccagna giovani musicisti jazz. Oggi tocca ad "Automata" degli Aeronauts

Continua la quarta stagione de "Il rito del jazz", la rassegna organizzata dall'associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna, nei locali del ristorante Un posto a Milano, che per l'occasione si trasforma, una volta alla settimana, nel Cuccagna Jazz Club. I concerti, realizzati con il contributo di Nuovo Imaie e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune, sono una vetrina per i giovani talenti della nuova scena jazzistica nazionale, anche se nella programmazione non mancano big italiani e musicisti di fama internazionale. La formula è quella del doppio set (alle ore 19.30 e 21.30) con ingresso libero (prenotazioni: tel. 025457785; email: info@unpostoamilano.it). Oggi, martedì 11 novembre, si esibirà il trio Aeronauts composto da Francesco Sensi (chitarra), Frank Masetti (basso elettrico) e Marcello Repola (batteria): alla Cascina Cuccagna i tre giovani musicisti presenteranno Automata, il loro album d'esordio, uscito lo scorso febbraio per l'etichetta Filibusta Records. Il jazz moderno del gruppo è aperto alle contaminazioni con altri generi musicali, a cominciare dal pop e dal rock: "un suono coinvolgente, ricco e robusto".

Le composizioni originali di Automata sono state lodate dalla critica specializzata: "Gli Aeronauts suonano una musica fisica e malinconica nello stesso tempo, animata da una nervosa elettricità che tuttavia non soverchia il tratto gentile dell'emozione con cui riescono a far partecipe l'ascoltatore". Martedì 18 novembre i riflettori saranno per la formazione guidata dal trombettista Giovanni Falzone, tra i jazzisti più quotati della scena.