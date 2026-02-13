Il caso di "Love Me Love Me". La serie italiana parla inglese

È un'operazione molto curiosa quella messa in atto dalla piattaforma Prime Video che, da oggi, propone il suo primo film "original" tutto italiano ma girato in inglese. Si tratta di Love Me Love Me tratto dal primo romanzo fenomeno dell'omonima serie di quattro libri di Stefania S. che ha avuto più di 23 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad mentre ha venduto più di un milione di copie con Sperling & Kupfer che ha appena pubblicato una nuova edizione con un capitolo inedito.

Love Me Love Me, diretto dallo statunitense Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, prodotto da Lotus Production e Amazon MGM Studios, racconta una tipica storia postadolescenziale con la protagonista June che, dopo la morte del fratello, si trasferisce a Milano.

Nell'esclusiva scuola internazionale inizia a frequentare Will. Ma il fragile equilibrio viene scosso da una rivalità esplosiva con James, il migliore amico di Will: un ragazzo carismatico e tormentato che nasconde una vita pericolosa fatta anche di combattimenti clandestini di arti marziali miste (MMA).

Tra i due, ovviamente, nasce del tenero e l'impossibile rapporto a tre farà esplodere contraddizioni e scene madri.

Il film sposta l'azione dalla California (dove è ambientato il libro di Stefania S. che rivela di aver iniziato "tutto per gioco condividendo le mie storie in digitale senza aspettative") all'Italia ma si avvale di un cast internazionale con l'inglese Mia Jenkins (nella foto) nella parte della protagonista, lo spagnolo Pepe Barroso Silva in quella del classico bello e dannato James Hunter a cui si aggiunge il nostro Luca Melucci come terzo (o secondo) incomodo.

"È stato un onore girare nel vostro Paese dice il regista Roger Kumble perché quando lavoravo

in un negozio di home video mi sono visto tutti i film della sezione italiana. C'è qui l'eco dei film di John Hughes (Breakfast Club, ndr), quello di Gioventù bruciata e del periodo della mia vita nella scuola superiore".