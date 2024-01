Catturata banda di dieci ladri d'auto autori di oltre 60 furti

Dieci uomini sono stati arrestati con l'accusa di far parte, a vario titolo, di una associazione a delinquere responsabile di 63 furti di auto in città e nell'hinterland e la successiva ricettazione e riciclaggio dei mezzi. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Corsico, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dalla pm Bianca Eugenia Maria Baj Macario, sono partite lo scorso luglio dopo che c'erano stati più e più furti di vetture di grossa cilindrata nell'area nord di Milano.

In particolare, i militari dell'Arma hanno scoperto che le auto rubate erano «scortate» da una Jeep Renegade e una Volkswagen Polo, utilizzate come veicoli d'appoggio. Da questo elemento gli investigatori sono risaliti al capo della banda di ladri, un 28enne originario di Cerignola (Foggia) e agli altri membri del gruppo che avevano ognuno un ruolo specifico. Una parte di questi si occupava di ricevere «gli ordini» dei veicoli, individuarli, realizzare materialmente il furto e procedere poi alla loro bonifica mediante l'asportazione del sistema di rilevamento Gps e disattivazione degli allarmi. Altri invece facevano da «staffettisti»: trasportavano in strada le auto rubate dall'hinterland milanese a Cerignola, per il loro affidamento ai richiedenti già individuati prima dell'esecuzione del «furto su commissione». Alcuni degli autori dei furti provenienti dal Cerignolano alloggiavano in un hotel milanese che non registrava il loro soggiorno, così da rendere difficoltosa la loro individuazione.