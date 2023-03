Cent'anni di Aeronautica "in volo verso il futuro"

Sopra di lui la grande statua in bronzo della Vittoria Atlantica di Arturo Martini che domina il salone d'onore di piazza Ermete Novelli 1, una distesa di pregiatissimo parquet abbinato a un arredamento essenziale e quindi ancora più solenne. Nella stessa location - con ogni probabilità il presidio vaccinale più bello d'Italia dove appena due anni fa e di questi tempi la Prima Regione Aerea dell'Aeronautica militare, somministrava circa 500 vaccini anti Covid al giorno (quasi 120mila in uno anno, ndr) - ieri il generale di Divisione Aerea Francesco Vestito ha illustrato quello che ha definito lo «srotolarsi di iniziative» per il Centenario dell'Aeronautica Militare.

Si comincia infatti martedì 28 marzo (data esatta della costituzione della Forza Armata) con un open day aperto a tutti, dalle 13 alle 18, proprio qui in piazza Novelli. L'iniziativa che quel giorno apre tutte le basi aeree italiane (reparti e aeroporti dell'Aeronautica Militare) al pubblico per la celebrazione del Centenario della terza Forza Armata italiana con l'esposizione di materiale storico e la musica della fanfara si chiama In volo verso il futuro. E a Milano vedrà, tra l'altro, una mostra pittorica composta da 15 opere e curata dal generale in congedo Mauro Sabbione, I cavalieri dell'aria. Un titolo nobile che celebra i valori di servizio e distinzione che caratterizzano l'Aeronautica Italiana nei diversi periodi storici. Ogni opera esposta in piazza Novelli 1 fino al 6 aprile sarà corredata da un allegato dei piloti che parteciparono alle scene riprodotte sulle tele da artisti come O'Mill e Zanella.

Manifestazioni aeree, conferenze sulle funzioni dell'Aeronautica Militare, open days, mostre - come quella itinerante prevista dal 14 al 29 ottobre a Palazzo Lombardia - sono previste in tutta Italia nel corso dell'anno. Eventi organizzati nel segno della solidarietà: Un dono dal cielo per Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) è infatti l'iniziativa di beneficenza, promossa con l'Associazione Arma Aeronautica, che accompagnerà le celebrazioni del Centenario.

Cinquantotto anni, barese di origini, due figli, moglie texana e studi transoceanici (è stato pilota di Tornado) il generale Francesco Vestito è Comandante delle Forze da Combattimento dell'Aeronautica Militare e nel luglio 2020 è stato nominato Comandante della Prima Regione Aerea e delle forze da combattimento di Milano. Ieri, non senza una certa commozione, ha definito l'Aeronautica Militare italiana «la meravigliosa istituzione alla quale appartengo».

info: opendaymilano@aeronautica.difesa.it