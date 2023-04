Il centenario della Statale di Milano raccontato con un Museo virtuale

«Con i cento anni si entra nella storia. E noi facciamo il nostro ingresso con un Museo: è un'entrata consapevole». Elio Franzini, Rettore dell'Università degli Studi, ha presentato la prima iniziativa del calendario dedicato al Centenario dell'ateneo, ieri mattina, nella Sala di rappresentanza del Rettorato in via Festa del Perdono. Insieme con lui il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione della Regione, Alessandro Fermi, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, il prorettore delegato a Terza missione, attività culturali e impatto sociale, Marina Carini, il prorettore a Innovazione digitale, progetti strategici e speciali, Goffredo Haus, e il curatore artistico del Centenario Massimiliano Finazzer Flory.

«Milano è estremamente connessa alla città e alla regione - ha esordito il Rettore - Il primo rettore, Luigi Mangiagalli, era anche sindaco di Milano. Va ricordato che la nascita della Statale generò il primo grande contrasto in Lombardia tra l'ateneo di Milano e l'Università di Pavia, dato che si diceva che dovesse esistere una sola Università in Lombardia». Il sindaco Sala ha ringraziato: «Sono qui più per ringraziare che per celebrare: l'ateneo è parte del patrimonio cittadino. Avete fatto un grande lavoro in cento anni e non c'è motivo per cui non potrete essere così centrali nella Milano del futuro». L'assessore regionale Alessandro Fermi ha ricordato di aver trascorso quattro anni in questa università e ha aggiunto che è «fondamentale non distogliere l'attenzione dal futuro, nella consapevolezza che solo attraverso lo studio e la ricerca si può ambire a raggiungere determinati traguardi». «La Statale - ha continuato - non è solo il più importante polo universitario lombardo, ma anche una delle punte di eccellenza accademiche italiane ed europee. Regione Lombardia è da sempre al fianco dell'Università Statale e ora lo è anche nell'ambizioso progetto che vede da un lato la nascita del campus scientifico Mind e dall'altro il rilancio di Città Studi».

Il palinsesto dedicato al centenario, affidato alla direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, terminerà a novembre del 2024. Cinque gli eventi, oltre al museo virtuale: «Come raccontare la Natura», il 12 giugno 2023 all'Orto Botanico di Brera con l'alpinista Simone Moro e il musicista Max Casacci. «Come raccontare una Storia», il 28 settembre 2023 al Piccolo teatro Studio con la scrittrice Dacia Maraini, lo psicoanalista Massimo Recalcati e l'atleta e cantautrice Annalisa Minetti. «Come raccontare una Scoperta», il 2 maggio 2024 a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate con il botanico Stefano Mancuso e Fritjof Capra, fisico e teorico dei sistemi, autore del «Tao della fisica» e «Come raccontare la Bellezza» nel novembre del 2024 (sede da definire).

Il Virtual UniMi Museum è uno spazio virtuale, in crescita costante, che rende disponibili i tesori del ricco patrimonio culturale dell'ateneo e che raccoglie - tramite più di 2mila immagini digitalizzate - un'ampia selezione di opere delle oltre venti collezioni ereditate sin dalla fondazione. Il patrimonio è composto da edifici storici e contemporanei, musei, collezioni scientifiche, artistiche, archivistiche, bibliografiche, storiche, archeologiche e naturalistiche. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione del Google cultural Institute che ha realizzato anche il percorso viruale tra i chioschi quattrocenteschi, la sala Crociera, il seicentesco cortile maggiore e le opere d'arte dislocate.