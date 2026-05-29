Certosa, quartiere a due velocità tra il degrado e i nuovi progetti

Un quartiere con un reddito sotto la media, anziano, con quasi un quinto di abitanti stranieri, ma in forte crescita demografica ed espansione urbanistica. Benvenuti nel quartiere di Musocco Certosa periferia a nord ovest della città assurto agli onori della cronaca nera per l'omicidio a freddo di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni ucciso sui binari della stazione, da una pandilla.

Secondo il Comune, il distretto Maggiore-Musocco-Certosa è l'area che ha registrato la crescita più rilevante negli ultimi dieci anni: se nel 2016 i residenti erano 4.900 nel 2025 sono diventati 9.930 con un aumento del 103%. Da considerare che, nello stesso periodo, il numero dei milanesi è cresciuto molto meno: da 1 milione 350mila a 1 milione 407mila, pari a +4,2 per cento.

Venendo alla composizione della popolazione i maschi rappresentano la metà (49%), quasi un quinto gli stranieri (17,22%), altrettanti (17,45%) gli over 65 cui si aggiunge una fetta (2,64%) di over 85. Quasi la metà degli abitanti (il 49,43%) sono single. La grande maggioranza della popolazione, pari al 60 per cento, dichiara un reddito inferiore ai 26mila euro annui, sotto la media cittadina che si attesta sui 36.256 euro annui, a fronte di un tasso di occupazione del 78,66%.

Per contro dal punto di vista immobiliare il quartiere è una delle aree più dinamiche, porto di approdo per i nuovi arrivi, in particolare per gli stranieri.

Ecco quidni che il maxi quartiere di Certosa -Cascina Merlata -Vialba- Quarto Oggiaro- si mostra con le sue due facce e due velocità, incastonato tra i faraonici progetti di rigenerazione immobiliare delle società di real estate al traino del Milano Certosa District e di Mind e una cappa di insicurezza che lo pervade quando cala l'oscurità. La notte, la stazione in particolare, diventa mercato di droga, arena di risse e terreno privilegiato per agguati da parte di baby gang. Tanto che se le denunce si sprecano, i residenti si sono auto organizzati con le ronde.

Crescono il livello di disperazione e insofferenza parallelamente al tasso del valore immobiliare. L'area di Certosa, e di Cascina Merlata in particolare, ha conosciuto una grande espansione dopo Expo diventando emblema di rinnovamento urbanistico e sostenibilità ambientale. West Gate, a Mind, il quartiere futuristico per eccellenza, con residenze green ad alto tasso di tecnologia sta trascinando il valore delle case che hanno registrato un aumento del 36,9%, crescendo da 3.121 a 4.274 euro al metro quadro.

Anche le locazioni superano la media cittadina, con canoni di 18,8 euro al metro quadro al mese, una cifra del 10% superiore rispetto al 2024. Con l'apertura del centro commerciale Merlata Bloom, e grazie anche al collegamento con M1 l'area continua ad attrarre investimenti, con ulteriori sviluppi pianificati nei prossimi anni.