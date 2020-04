"Chi lavora in sicurezza può aprire dal 22". Ma Pd e sindacati hanno dubbi

Il Ministero dello Sviluppo economico starebbe lavorando per tentare di far riaprire dal 22 aprile tutte quelle attività produttive che garantiscono i criteri protocollo di sicurezza approvato recentemente dalle parti sociali: nei prossimi giorni si vorrebbe far ripartire fabbriche e imprese che sono in grado di far rispettare non solo le misure di distanziamento, ma anche di limitare quanto più possibile il numero di lavoratori durante i turni e di distribuire i dispositivi di protezione ai propri dipendenti. Ma all'interno dell'ala governativa del Pd e in molti sindacati regnano dubbi e cautela: la loro intenzione sarebbe quella di posticipare la riapertura almeno di una settimana, verso il 28 aprile. In tal senso Roberto Speranza auspica in un (ri)avvio 7 giorni prima della fine della quarantena nazionale.

In una posizione delicata si trova il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: da una parte deve fare i conti con alcune Regioni che vorrebbero ripartire quanto prima; dall'altra c'è il ministro della Salute che predica calma e prudenza. In giornata potrebbe esserci un incontro tra lo stesso premier e i sindacati, che ribadiranno al capo dell'esecutivo giallorosso la loro chiara posizione: senza le massime condizioni di sicurezza i lavoratori non torneranno operativi prima del 4 maggio.

Il piano del Mise

Uno scenario totalmente contrastante con quello ipotizzato dal Mise: stando a quanto appreso e riferito da La Repubblica, la volontà di Stefano Patuanelli è di approvare entro lunedì un nuovo Dpcm per dare il via libera alle attività entro il 22 aprile. Ma le resistenze del Partito democratico e i tempi lunghi necessari per la scelta di criteri per la riapertura rendono il tutto molto complicato. Il Ministero dello Sviluppo economico resta comunque in attesa delle linee guida che a stretto giro dovrebbero giungere a Palazzo Chigi. Un problema riguarderebbe le modalità di trasporto per consentire ai lavoratori di tornare a disposizione: un'eventuale rivoluzione dell'accesso ai trasporti e degli orari di lavoro dovrà essere discussa con Comuni, Regioni e parti sociali.