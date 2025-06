Chiuso il museo del Fumetto. "Un classico sfratto Pd"

Ascolta ora 00:00 00:00

WOW Spazio Fumetto: ieri sera la chiusura (forse) per sempre. Dopo le polemiche, i gestori hanno avuto il permesso di restare fino al 31 luglio. Ma lo Spazio al pubblico da oggi è chiuso. Poi si vedrà, ci sarà un bando più avanti... Una vicenda che dura da tempo, per una questione di sfratto, con un Comune, secondo l'ente, assente. E ieri probabilmente l'epilogo. E l'intervento della politica, attraverso la voce di Alessandro De Chirico, consigliere comunale di FI (nella foto) che ha ripercorso la vicenda, commentando il caso. Che fa discutere.

Il Museo del Fumetto è stato inaugurato nel 2011 per volere dell'ultima amministrazione di centrodestra. «Il Comune si è accorto, con colpevole ritardo, che la Fondazione era inadempiente per una cifra significativa solo quando il contratto di concessione era ormai in scadenza - ha detto - Com'è possibile che nessuno, dalla chiusura, causa Covid, nel 2020, si sia accorto della morosità in continua crescita?». Qualsiasi padrone di casa avrebbe «dovuto vigilare sul proprio bene. Ancora di più un ente pubblico che ha il dovere di interloquire con i concessionari che forniscono un servizio culturale molto importante per Milano». Milano è la capitale italiana del fumetto dove sono nati Diabolik, Tex Willer, Dylan Dog, Nathan Never, Dampyr e tanti altri personaggi dei fumetti, amati da grandi e piccini. «Sorprende - continua De Chirico - che solo a seguito delle tantissime proteste e della raccolta di migliaia di firme l'assessore Sacchi abbia detto che la Fondazione può rimanere dov'è fin dopo l'assegnazione del bando di prossima pubblicazione purché paghi parte del debito contratto con l'Ente». Domanda: la Fondazione «Franco Fossati» dove può trovare quei soldi senza né un contratto in essere né una fideiussione bancaria? «C'è una precisa volontà di cacciarla...».

«La vicenda dello spazio WOW - conclude il consigliere di FI - è il classico esempio di sfratto politico a opera del Pd che amministra questa

città facendo figli e figliastri. Vedremo se, come per un albo a fumetti di successo, ci sarà un seguito, ma Milano non avrà più il suo museo del fumetto che in 14 anni è stato visitato da oltre un milione di appassionati».