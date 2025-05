Bike Festival di Riva del Garda: "Festa per 80mila appassionati"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Siamo soddisfatti perché è stata una edizione del festival che ha visto tanto pubblico, tante aziende e tanti atleti. Un festival che esordiva in una nuova location che ha superato la prova e ha soddisfatto tutti...". Silvio Rigatti, Presidente dell’azienda per il turismo Garda Dolomiti, fa il bilancio della 31ma edizione del Bike Festival Riva del Garda che per quattro giorni ha radunato nella località trentina il mondo "bike" e che, numeri alla mano, certifica un successo. Più di 80.000 visitatori, oltre 200 aziende espositrici, oltre 2.500 atleti alle gare e record di prove sui 1.500 modelli di bici messi a disposizione dalle aziende per i test.

"Il fatto di vedere tanti appassionati negli stand in attesa di provare i nuovi modelli di bici ci dà grande soddisfazione perchè questo è il cuore del Bike Festival- spiega Rigatti- È la filosofia di un evento nato per mettere in contatto gli appassionati con le aziende e far conoscere loro le novità. Quest'anno poi con la nuova location nel centro sportivo di Riva gli espositori sono stati messi tutti sullo stesso piano con un percorso di visita che non escludeva nessuno".

Il Bike Festival di Riva del Garda è uno dei più grandi eventi dedicati alle bici in Europa, una “festa” nata oltre trent'ani fa dall'’idea di Uli Stanciu – all’epoca direttore di Bike Magazine – che ebbe l’intuizione di creare a un evento capace di catalizzare le attenzioni di centinaia di produttori del comparto ciclistico e quelle di un pubblico di biker curiosi di scoprire le novità del settore ma soprattutto che avevano il desiderio di provarle sui 1.400 chilometri di sentieri segnati che partono e si possono pedalare in queste zone. Da tre anni l'Azienda per il Turismo del Garda lo "riportato a casa" prendendone la gestione e rilanciando la formula sia dal punto di vista degli accordi con le aziende e i grandi marchi italiani sia degli eventi.

"Il festival è in continua evoluzione- spiega Rigatti- Nasce come evento prevalentemente dedicato al mondo delle mtb ma in questi anni la proposta si è allargata anche alle E-Bike e alle gravel che rappresentano una nuova interessante parte del mercato ciclistico. C'è molta attenzione alla tecnica, ai nuovi prodotti ma anche alle strutture e ai percorsi". E infatti nel bilancio entra di diritto anche il successo di partecipanti che hanno visto aumentare il numero degli iscritti alla Bike Marathon per professionisti e amatori che si è corsa su tre distanze da 30, 67 e 83 km; alla Maxxis Gravel che si è disputata su due tracciati da 100 kme da 65 km e al MTB Challenge che unisce uphill, downhill e orienteering. Tanti gli iscritti anche al Junior Trophye ai Tour guidati che hanno permesso di scoprire il Garda Trentino partendo dall’area Expo.

"Ripeto, siamo soddisfatti di come sono andate le cose quest'anno- conclude Rigatti- ma siamo già al lavoro per la 32ma edizione e la lista delle cose che vogliamo migliorare è lunga.

L'obbiettivo è rendere sempre meno impattante il festival dal punto di vista ambientalistico e puntiamo a potenziare le aree di parcheggio anche nei paesi limitrofi per permettere ai visitatori di muoversi in bici. L'altra priorità è consolidare gi accordi con le aziende confermando i marchi più importanti e creando le condizioni per aprire a nuovi espositori".