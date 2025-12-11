Il ciclista Johan Museeuw ricoverato, problemi respiratori per il Leone delle Fiandre: cosa è successo

Johan Museeuw, leggendario ex campione del mondo di ciclismo e soprannominato il Leone delle Fiandre, è stato ricoverato negli ultimi giorni a causa di problemi respiratori. Nonostante il ricovero, il 60enne belga ha voluto rassicurare tifosi e appassionati con il suo consueto umorismo: “ Non sono in bici questa volta… ma il motore funziona ancora ”.

I Problemi respiratori delle ultime settimane

Museeuw aveva avvertito difficoltà respiratorie nelle settimane precedenti, costringendolo a sottoporsi a controlli medici più approfonditi. La decisione di recarsi in ospedale a Kortrijk, nella sua città natale, è stata presa per capire l’origine del disturbo e monitorare attentamente la situazione clinica.

Il messaggio dal letto d’ospedale

Attraverso i suoi profili social, Museeuw ha voluto aggiornare i fan sulla sua condizione, con la solita ironia: “ Non sono in bici, ma sono in ospedale. Ho avuto problemi respiratori nelle ultime settimane. Probabilmente qualcosa non va nei polmoni… È un residuo recente del COVID? Non lo so. Stanno ancora indagando. ” Il campione belga ha così spiegato che gli accertamenti sono in corso, senza allarmare eccessivamente i fan.

“Il motore del Leone funziona ancora”

Nonostante il ricovero, Museeuw ha voluto sottolineare che la situazione non è grave: “ Dentro è ancora fantastico, il motore del Leone è ancora a posto ”. Il riferimento, naturalmente, al suo celebre soprannome, conquistato grazie alle vittorie nelle Classiche del Nord, tra cui tre Giri delle Fiandre, tre Parigi-Roubaix e il titolo di Campione del Mondo nel 1996.

Una carriera leggendaria

Il sessantenne belga ha difeso i colori di team come Lotto, GB-MG, Mapei, Domo e Quick Step, accumulando oltre 100 vittorie tra gare di un giorno e grandi competizioni internazionali. Il ricovero non ha scalfito il suo spirito combattivo, come dimostrano le parole affidate ai social.

Controlli in corso

I medici hanno già esaminato le funzionalità cardiache del campione, confermando che tutto funziona regolarmente.

Gli accertamenti futuri sisu polmoni e vie respiratorie per capire se il problema possa essere legato a un recente contagio da COVID-19 o ad altre cause. Museeuw ha assicurato che seguirà tutti i consigli dei medici e terrà aggiornati i fan sul suo