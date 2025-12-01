Giro d'Italia con partenza bulgara. E arrivo a Roma

Senza la diretta Rai, ma solo su social e Gazzetta.it, oggi pomeriggio sarà svelata l'edizione numero 109 del Giro d'Italia che scatterà dalla Bulgaria il prossimo 8 maggio per concludersi a Roma il 30 maggio prossimo.
Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per scoprire le 21 tappe del giro uomini e le 9 dell'edizione femminile che scatterà il 30 maggio per concludersi il 7 di giugno. Presenti gli ultimi vincitori della corsa rosa, il britannico Simon Yates e Elisa Longo Borghini, oltre al testimonial della corsa Vincenzo Nibali (foto).
Tra le autorità presenti, una delegazione della Bulgaria composta dal Primo Ministro Rosen Zhelyazkov, dal Ministro del Turismo Miroslav Borshosg e da quello dello Sport e delle politiche giovanili Ivan Peshev.
Per le istituzioni italiane parteciperà con un videomessaggio Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri, Andrea Abodi ministro dello Sport e i Giovani, Luciano Bonfiglio presidente del Coni e Cordiano Dagnoni presidente della Federazione Ciclistica italiana, oltre a Matteo Zoppas presidente ICE.
Per la terza volta consecutiva e per la sedicesima nella sua centenaria storia, il Giro scatterà dall'estero. Il prossimo anno toccherà come detto alla Bulgaria. Tre le tappe in programma nel paese baltico. La prima con partenza e arrivo sul Mar Nero, da Nessebar a Burgas, che assegnerà la prima maglia rosa.
La seconda scatterà da Burgas per raggiungere Veliko Tarnovo dopo 220 km impegnativi che prevedono un finaleostico con uno strappo posto a poco più di 7 chilometri dal traguardo.
La terza e ultima si concluderà nella capitale Sofia, dove sono attesi ancora i velocisti, prima di prende il volo per l'Italia, destinazione Calabria.