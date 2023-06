Paura al Giro di Svizzera, Gino Mäder in gravi condizioni dopo la caduta in un burrone

Si trova in gravi condizioni Gino Mäder, 26 anni, ciclista svizzero del team Bahrain, dopo la terrificante caduta oggi nella quinta tappa del Giro di Svizzera a La Punt. Il corridore è uscito di strada ed è precipitato in un burrone (si parla di un volo di 30 metri) dove è stato prontamente soccorso dal medico di gara. Qui è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all'ospedale di Coira. Chi ha visto la caduta, come il francese Calmejane, ha twittato: "Preghiamo per lui". Compagno di squadra di Damiano Caruso è uno dei migliori talenti del suo Paese, vincitore della tappa di Ascoli Piceno al Giro 2021 è stato il miglior giovane alla Vuelta 2021.

After yesterday's queen stage, today's 6th stage will start at 12.30 pm in Chur instead of La Punt. A big thank you to the entire staff for making this last-minute postponement possible! Of course, our thoughts are also with Gino Mäder and his family! Stay strong Gino! pic.twitter.com/gpYaY25nCv — Tour de Suisse (@tds) June 16, 2023

Cosa è successo

Questa la ricostruzione emersa dopo la nota emessa dall'organizzazione del Giro di Svizzera. Al km 197 della corsa, nella discesa dell’Albulapass, due corridori sono caduti a grande velocità. Il medico della corsa ha raggiunto il luogo della caduta nello spazio d due minuti. Magnus Shffield era cosciente. È stato trasportato all’ospedale di Samedan e presentava contusioni e una commozione cerebrale. Gino Mäder era privo di sensi, nell’acqua. È stato immediatamente rianimato e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Coira. Un aggiornamento delle sue condizioni verrà diffuso appena possibile. Le circostanze dell’incidente sono attualmente al vaglio per essere chiarite.

This is probably where Gino Mader and Magnus Sheffield crashed.

I hope @maedergino is okay#TourdeSuisse2023 pic.twitter.com/VhZjl9tuLf — Den@(@Den95504207) June 16, 2023

Nello stesso punto è caduto anche lo statunitense Magnus Sheffield che è stato costretto al ritiro ma sembra aver riportato conseguenze meno gravi. Per sicurezza ha trascorso una notte in osservazione in ospedale prima delle dimissioni. Sheffield è caduto davanti a Evenepoel e Skjlemose e nel dopo gara il campione del mondo non ha avuto parole tenere nei confronti degli organizzatori: "Non è stata un'idea intelligente collocare il traguardo di una tappa così impegnativa al termine di una discesa. Ma ovviamente c'è sempre più bisogno di spettacolo...".