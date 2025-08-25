Vuelta, furto choc alla Visma di Vingegaard: rubate 18 bici del valore di 250mila euro

Dopo la gioia per la conquista della maglia di leader della corsa da parte di Jonas Vingegaard, per la Visma-Lease a Bike è arrivata la doccia fredda: durante la notte, infatti, ignoti sono riusciti a rubare 18 biciclette, con un danno quantificabile intorno ai 250mila euro.

La giornata di ieri, domenica 24 agosto, si era conclusa nel migliore dei modi per il team olandese, dal momento che Vingegaard, nonostante una rovinosa caduta causa pioggia, aveva compiuto un'incredibile rimonta trionfando in volata sul nostro connazionale Giulio Ciccone nella seconda delle tre tappe "italiane" della Vuelta de España 2025. Con la vittoria nella salita di Limone Piemonte, il ciclista danese, grande favorito fin dalla vigilia anche per l'assenza di Tadej Pogačar, è riuscito a mettere le mani sull'ambita maglia rossa, quella che viene consegnata al leader della classifica generale.

Un risultato estremamente positivo per la Visma-Lease a Bike, che già al secondo appuntamento della corsa a tappe riesce a piazzare la zampata presumibilmente decisiva, almeno secondo quelli che sono i pronostici. Mentre il pensiero era rivolto all'appuntamento odierno, la terza e ultima tappa italiana di 134 km da San Maurizio Canavese a Ceres, è arrivata la pessima notizia per Vingegaard e i suoi compagni di squadra.

Durante la tarda serata, una banda di ladri è riuscita a forzare le serrature dei furgoni del team olandese e a portare via ben 18 biciclette da corsa, del valore stimato di circa 250mila euro. I malviventi sono entrati in azione colpendo nel cortile dell'hotel Novotel di corso Giulio Cesare a Torino, dove sono ospitati i ciclisti e lo staff della Visma-Lease a Bike. Stando a quanto riferito nelle ore successive, sarebbero state ritrovate solo 3 delle 18 biciclette, abbandonate in un prato poco distante dalla struttura alberghiera.

"Ci siamo svegliati nel peggior modo possibile, ma devo dire che grazie all'enorme lavoro dei nostri meccanici avremo i mezzi necessari per correre e per eventuali sostituzioni in corsa" , ha dichiarato il general manager della Visma-Lease a Bike Richard Plugge. "Alcune bici sono state ritrovate, francamente non so perché è stato deciso di abbandonarle, ma non voglio addentrarmi in ulteriori analisi date le indagini in corso" , ha aggiunto, "permettetemi di ringraziare anche la Movistar e la Lidl-Trek: abbiamo alloggiato nello stesso hotel e ci hanno dato una mano come potevamo. Questa sensibilità tra squadre merita di essere sottolineata".

Mentre i

carabinieri indagano sul caso, il team olandese è stato costretto a ordinare un nuovodalla Cervélo, azienda canadese fornitrice nonché sponsor tecnico, che ha un'importante sede anche in Spagna.