50 anni senza Bruce Lee: i 4 film che hanno cambiato la storia

Grazie a lui il cinema di arti marziali ha assunto rilevanza mondiale e nonostante la prematura morte – avvenuta ad appena 33 anni a causa di un edema cerebrale causato da un’allergia a un farmaco, nel pieno del successo – continua a rappresentare un punto di riferimento per tutti i cinefili. Sono trascorsi esattamente cinquant’anni dalla scomparsa di Bruce Lee, l’artista marziale più influente di tutti i tempi.

Bruce Lee è entrato nell’Olimpo della settima arte grazie alla sua capacità di operare una fusione di Oriente e Occidente: ha conservato i caratteri espressivi tradizionali del gongfu adattandoli alla dimensione urbana e ai generi. La presenza unica, un carisma senza pari, il gusto quasi gratuito per lo scontro: sono tanti i fattori che lo hanno reso un’icona, andiamo a scoprire i 4 film che hanno cambiato il corso della storia del cinema.

Il furore della Cina colpisce ancora (1971)

Presentato da noi come secondo capitolo di una serie, “Il furore della Cina colpisce ancora” di Lo Wei in realtà è il primo interpretato da Bruce Lee al suo ritorno a Hong Kong. Colpisce la straordinaria ambientazione moderna e la personalità magnetica di Bruce Lee, che si carica il racconto sulle spalle e offre un’interpretazione memorabile. La trama non è particolarmente frizzante, ma gli appassionati del genere passano tranquillamente oltre.

Dalla Cina con Furore (1972)

“Dalla Cina con furore” segna la seconda collaborazione tra Bruce Lee e Lo Wei. Ambientato nella Shanghai di inizio Novecento, il film è basato su fatti e personaggi reali ed è profondamente nazionalista, puntando il dito contro i giapponesi, gli invasori stranieri. Da menzionare lo straordinario finale epico. Il film raccolse un incredibile successo fin dalla sua prima ad Hong Kong, la definitiva consacrazione per Lee.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente (1972)

“L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” è il primo film interpretato, diretto e scritto da Bruce Lee. C’è una sorprendente componente comica che funziona e le sequenze di combattimento – quasi tutte girate in studio - sono estremamente curate. L’opera è stata girata in Italia e include la leggendaria scena di combattimento nel Colosseo. Impossibile non menzionare un giovanissimo ma già carismatico Chuck Norris.

I 3 dell'Operazione Drago (1973)

“I 3 dell’Operazione Drago” è l’ultima pellicola completata da Bruce Lee prima della morte, ma anche la prima pensata per il mercato occidentale. Diretto dallo statunitense Robert Clouse, il film coniuga il cinema d’azione di Hong Kong e una spy story. Parecchio ambizioso, ma la scommessa è stata vinta. Straordinario successo al botteghino, nel 2004 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.