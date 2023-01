Koo: la musica dei pugni di Bruce Lee

Joseph Koo, uno dei principali compositori di musica dell'epoca d'oro del cinema di Hong Kong, creatore delle colonne sonore per i film di Bruce Lee, è morto a Vancouver, in Canada, a 91 anni. Anche se il suo nome non è tra i più noti al grande pubblico Koo è stato un vero gigante delle colonne sonore. Ha musicato 159 film tra il 1958 e il 1994. Ed ha dato il suo meglio per i film a colpi di Jeet Kune Do, in cui il ritmo dei pugni di Bruce Lee è lo stesso di quello delle sue note.

La sua carriera è decollata a partire da Palma d'acciaio, un turbine di violenza (1971) con Charlie Chin, a cui sono seguite quelle con il leggendario Bruce Lee: Dalla Cina con furore (1972) e L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente (1972). Sue le note anche per La furia selvaggia di Bruce Lee terrorizza ancora l'Oriente (1974). Ma la sua carriera è proseguita oltre i film marziali. Tra le colonne sonore da lui composte anche quelle per A Better Tomorrow (1986) e A Better Tomorrow II (1987) del regista John Woo, pellicole che hanno gettato le basi del genere Heroic Bloodshed.

Nato a Guangzhou, in Cina, il 23 febbraio 1931, Joseph Koo (Koo Ka-fai era il suo vero nome) si trasferì con la sua famiglia, dove abbondavano compositori e musicisti, dalla Cina continentale a Hong Kong nel 1948. Koo ha trascorso gran parte della sua carriera lavorando nell'industria cinematografica, televisiva e della musica pop della città stato. E anche dopo essere emigrato in Canada negli anni Novanta, ha mantenuto legami attivi con il mondo dello spettacolo orientale. Da giovanissimo si dedicò al pianoforte e alla composizione di canzoni interpretate dalla sorella Koo Mei, un'importante artista discografica. In seguito divenne interprete e leader di una band che si esibiva in locali come il Luk Kwok Hotel di Hong Kong. La sua prima composizione per un film fu Dream, una canzone interpretata dalla sorella nel film dei fratelli Shaw del 1961 Love Without End. Il film e il successo della canzone indussero il magnate del cinema di Hong Kong, Sir Run Run Shaw, a sponsorizzare la sua formazione musicale al Berklee College di Boston, negli Stati Uniti. Una volta tornato a Hong Kong, Koo ha lavorato per la Shaw Brothers - ha vinto il Golden Horse Award, il più prestigioso premio del cinema cinese, per il suo lavoro sulla commedia musicale The Dancing Millionairess del 1965 - e per la major rivale, Golden Harvest.

Versatile e prolifico, Koo è stato nominato direttore musicale della Tvb nel 1973, incarico che ha mantenuto fino alla sua partenza da Hong Kong. Durante questo periodo ha prodotto colonne sonore e sigle per film e serie televisive. Ha anche scritto la sigla della serie televisiva Below the Lion Rock, che per molti rimane l'inno non ufficiale di Hong Kong. Più recentemente Koo ha fornito canzoni per Cut Sleeve Boys di Ray Yeung del 2006 e per il film di Jia Zhangke del 2017 Ash Is Purest White. Nel 1982 Koo ha ricevuto l'Mbe dal governo britannico e il Life Achievement Award agli Hong Kong Arts Development Awards nel 2010.