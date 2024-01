"A chi importa..": Adam Driver riaccende la polemica sugli stranieri che recitano in italiano

Solo qualche mese fa, durante la kermesse cinematografica che si volge a Venezia, Pierfrancesco Favino ha criticato aspramente la scelta di molti attori di Hollywood che scelgono di interpretare personaggi (veri o reali) del nostro Paese senza una vera cognizione di causa. Una critica che ha accesso un lungo dibattito sul web e che, ancora oggi, è un argomento molto caldo. A riaccendere i riflettori sul “problema” e sul fatto che tutto il cinema americano è stato accusato di “appropriazione culturale”, è stato Adam Driver. Lui, più di tutti, è finito nell’occhio del ciclone perché ha costruito la sua carriera non solo grazie alla saga di Star Wars ma perché ha recitato in due film che hanno romanzato la vita di figure di spicco del nostro Paese. Come House of Gucci e il recente Ferrari, ancora nelle sale. Due film che parlano italiano e che, neanche a dirlo, sono stati accusati di mostrare al pubblico un’immagine sbagliata di un’Italia che è poco aderente alla realtà.

E sull’argomento, Adam Driver ha espresso finalmente la sua opinione durante un’intervista rilasciata a SmartLess. Si tratta di un podcast che parla proprio di cinema e di cultura cinematografica, presentato da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett. Nell’ultima puntata si è toccato un argomento molto spinoso ma Adam Driver non è stato di certo zitto e buono, anzi alle accuse ricevute – che sarebbe sbagliato far interpretate a attori americani dei personaggi italiani – ha risposto per le rime. “ Tante persone mi hanno chiesto quanti italiani abbia interpretato e io ho risposto che ho fatto solo il mio lavoro. Punto e basta – afferma -. Ma voglio dire: ho recitato in un film di Ridley Scott e di Michael Mann. Non sono gli ultimi arrivati. Sono dei grandi talenti. Perché alla gente dovrebbe interessare se ho lavorato in due film ambientati in Italia? ”