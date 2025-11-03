Addio a Diane Ladd, tre volte candidata agli Oscar

Diane Ladd, attrice tre volte candidata all'Oscar e celebre per la parte della cameriera in "Alice non abita più quì", è morta a 89 anni nella sua casa di Ojai in California, al suo fianco la figlia Laura Dern che l'ha definita la sua "straordinaria eroina" e "un dono per averla avuta come mamma".

Attrice di talento sia nel registro comico che in quello drammatico, Diane Ladd ha avuto una lunga carriera in televisione e a teatro prima di affermarsi nel cinema con il film di Martin Scorsese del 1974, Alice non abita più qui. Per quel ruolo, in cui interpretava la pungente e schietta cameriera Flo, Diane ottenne la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista.

"È stata la più grande figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico che solo un sogno avrebbe potuto creare", ha scritto la figlia. "Siamo stati fortunati ad averla con noi. Ora vola insieme ai suoi angeli".

Dopo il ruolo di Flo, Diane Ladd era apparsa in decine di film nel corso dei decenni successivi, tra cui Chinatown, Primary Colors e altri due titoli che le valsero nuove candidature all'Oscar come miglior attrice non protagonista: Cuore selvaggio (Wild at Heart) e Rambling Rose.