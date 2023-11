Addio a Janet Landgard, l'attrice statunitense a fianco di Bud Lancaster in "Un uomo a nudo"

Un viso indimenticabile quello dell'attrice statunitense Janet Landgard, scomparsa all'età di 75 anni per un tumore al cervello, che la fece amare e rendere riconoscibile in tutto il mondo. A darne notizia l'attore Paul Petersen, sulla sua pagina Facebook: scrivendo che il cancro " le ha tolto la vita all'inizio di questa settimana " e aggiungendo che Landgard è stata " la migliore fidanzata televisiva che il mio alter ego, Jeff Stone, abbia mai avuto negli ultimi tre anni di 'The Donna Reed Show'. Janet era bellissima, dentro e fuori. Eravamo sempre vicini, indipendentemente dal tempo o dalla distanza ".

Il suo lungo percorso

Nata il 2 dicembre del 1947 a Pasadena, in California. Debuttò in tv nel 1963 nella sit com: The Donna Reed Show, dove interpretava il personaggio di Sabrina in un episodio della quinta stagione. Nello stesso anno era stata ospite nel programma della Abc My Three Sons. Intepretò poi Karen la fidanzata di Jeff Petersen in 11 episodi di The Donna Reed Show, diventando poi uno dei più famosi giovani talenti emergenti per lo speciale televisivo The Hollywood Deb Stars of 1965, condotto da Carolyn Jones e George Gobel. In seguito ha lavorato interpretando una hostess in Dream Girl of '67.

Il grande successo arrivò nel 1968 nel film drammatico della Columbia Pictures The Swimmer che in Italia prese il nome di Un uomo a nudo, diretto da Frank Perry, dove interpretava Julie Ann Hooper, babysitter dei figli di Ned Merrill, personaggio a cui dava il volto But Lancaster. In un'intevista di qualche anno dopo, l'attice ammise di essersi innamorata di Lancaster sul set: " ma quando lui diventò 'troppo intimo' scappai " rivelò.

Le sue ultime apparizioni

Prima di lasciare per sempre il mondo della recitazione, partecipò film western Land Raiders, con Telly Savalas, George Maharis e Arlene Dahl e ai telefilm The Deadly Dream e Moonchild, quest'ultimo diretto da Victor Buono.