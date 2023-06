Addio a Paul Geoffrey, l'attore che interpretò Sir Perceval in Excalibur

Si è spento all'età di 68 anni l'attore britannico Paul Geoffrey, conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni nei film Excalibur (1981), Greystoke - La leggenda di Tarzan, signore delle scimmie (1983) e Cime tempestose (1992).

È stata la rivista settimale statunitense Variety a dare per prima la notizia. Sul giornale locale Santa Fe New Mexican è stato pubblicato un necrologio in cui è stato ricordato l'attore, deceduto lo scorso 3 giugno, dopo una dura battaglia contro il cancro.

La vita e la carriera

Nato nel Surrey (Regno Unito) il 12 febbraio 1955, Paul John Geoffrey viene ricordato per il ruolo di Perceval in Excalibur, un film fantasy medievale basato sulla leggenda di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Un film che ebbe successo, e che nello stesso anno di uscita, 1981, vinse il miglior contributo artistico a Cannes e una nomination all'Oscar per la migliore fotografia.

Nel 1984 lo vediamo poi recitare in Greystoke - La leggenda di Tarzan, signore delle scimmie. Geoffrey interpretava la parte di Lord John 'Jack' Clayton. È poi la volta di Cime tempestose, trasposizione cinematografica del romanzo di Emily Bronte. L'attore ricopriva il ruolo di Mr. Lockwood.

Paul Geoffrey è poi comparso in altri film, come Gioco a due, Zina, Anna Karenina e Una scala per il Paradiso, ma sono le sopracitate pellicole ad averlo reso famoso. L'attore reciterà anche per alcuni telefilm, come The Jewel in the Crown, Robin Hood, Napoleone e Giuseppina, Ispettore Morse e Poirot.

Nel corso degli anni lasciò il Regno Unito per trasferirsi, a inzio anni '90, negli Stati Uniti d'America, per la precisione a Santa Fe, nel Nuovo Messico. Pur continuando a interpretare alcuni ruoli, Geoffrey intraprese una nuova carriera, quella di agente immobiliare.

