Addio alla signora Banks di Mary Poppins. A 100 anni muore Glynis Johns

Oggi il mondo del cinema americano piange la morte di una delle sue stelle più belle e radiose. Come hanno riportato le agenzie stampa e come si è letto dal post sui social di Mitch Clem, manager delle star, è venuta a mancare Glynis Johns. Negli Usa, oltre ai tanti ruoli che ha ricoperto sul grande schermo, è stata anche un’attrice di teatro tra gli anni ’60 e ’70, trovando successo tra il pubblico e ricevendo tanti apprezzamenti da parte della stampa. Aveva compiuto da poco 100 anni ma già da tempo, come è giusto che sia, era lontana dalle scene. Molti la ricordano per il ruolo che ha ricoperto nel primo – e storico – film di Mary Poppins del 1964 in cui ha interpretato la signora Banks.

“ Glynis si è fatta strada attraverso la vita con intelligenza, arguzia e amore per la performance, influenzando milioni di vite - ha scritto su X Mitch Clem, il suo manager -. Oggi è un giorno triste per Hollywood. Non solo piangiamo la scomparsa della nostra cara Glynis ma anche la fine dell’età d’oro di Hollywood ”. Glynis, figlia d’arte, è nata il 5 ottobre 1923 a Pretoria, in Sudafrica. Nel 1938 risale la sua prima apparizione sul grande schermo in La cavalcata delle follie, anche se fin da giovane è stata attiva in diverse produzioni di Broadway. Si è sposata 4 volte. Prima con Anthony Forwood dal 1942 al 1948, poi con David Foster dal 1952 al 1956, e ancora con Cecil Henderson dal 1960 al 1962 e infine con Elliot Arnold dal 1964 al 1973. Ognuno di questi matrimoni è terminato con un divorzio. Per l’appunto, al cinema è stato grazie al ruolo che ha ricoperto in Mary Poppins che la sua stella ha brillato nel grande Olimpo di Hollywood.

Nel corso della sua carriera fu anche la prima a cantare la canzone Send in the Clowns, scritta da Stephen Sondheim per il musical A Little Night Music del 1973, nel quale Glynis Johns ha interpretato il ruolo dei Desiree Armfeldt. Per questa sua (magnifica) performance vinse anche un Tony Award, che negli States è il più importante premio statunitense per il teatro, dove ha trionfato come miglior attrice protagonista in un musical. La canzone Send in the Clowns è stata poi interpretata da molti altri artisti, tra cui Frank Sinatra, Judy Collins e Barbra Streisand, ed è oggi considerata un classico senza tempo. È stata candidata anche al premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1961, e al Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. È morta a Los Angeles per cause naturali.