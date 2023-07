Amore, cucina e curry: tutti i migliori film incentrati sul mondo della cucina

Amore, cucina e curry è il film che va in onda questa sera alle 21.25 su Rai Uno. Diretto da Lasse Hallstrom nel 2014 e tratto dal romanzo di Richard C. Morais, Amore, cucina e curry è uno di quei film che porta sul grande schermo la magia dell'arte culinaria.

Amore, cucina e curry, la trama

La famiglia Kadam, lasciatasi l'India alle spalle, decide di sistemarsi nello splendido borgo di Saint-Antonin-Noble-Val, nel cuore della Francia. È qui che Papa (Om Puri) decide di aprire il locale di famiglia, che chiama Maison Mumbai e che conduce insieme alla famiglia e al figlio Hassan (Manish Dayal). Nessuno di loro, però, può prevedere l'ostracismo di Madame Mallory (Helen Mirren), titolare del ristorante di lusso Saule Pleureur, che sembra avere il solo scopo di far chiudere Maison Mumbai. Hassan, che intanto comincia a provare qualcosa per Marguerite (Charlotte Le Bon) farà di tutto per convincere la sua "rivale" di come la cucina sia un'arte che unisce le persone e che non ha nulla a che fare con l'odio.

I film da vedere per gli amanti della cucina

Ratatouille

Cominciamo la lista dei film culinari da vedere da un lungometraggio d'animazione prodotto dalla Pixar. Ratatouille è la storia del topolino Rémy, che da sempre sogna di poter diventare uno chef: ambizione che è stata nutrita dalla sua idolatria per lo chef Auguste Gusteau, rinomato ristoratore che, tuttavia, è andato incontro al fallimento dopo una recensione del critico Ego. Con la sua filosofia del "chiunque può cucinare", Auguste è diventato un mito per Rémy al punto che, quando il topolino si trova diviso dalla sua colonia, nelle strade labirintiche di Parigi, finisce proprio nel vecchio ristorante del suo mito. È qui che Rémy fa amicizia con Linguini, figlio di una vecchia fiamma di Auguste. Rémy ama cucinare, ma non lo può fare essendo un topo. Linguini è un umano, ma non ha idea di come si cucini qualcosa di gourmet. I due, dunque, finiranno per fare squadra, attirando l'attenzione della scena culinaria parigina e del critico Ego, mentre in molti cominciano a indagare sulle doti culinarie di Linguini.

Julie & Julia

Ispirato a un libro a sua volta tratto da un'incredibile storia vera, Julie & Julia è il racconto di due donne, che vivono in epoche diverse ma che sono accomunate dalla passione per la cucina. Julie (Amy Adams) lavora in un call center e ogni giorno deve vedersela con cittadini che hanno problemi dopo l'11 settembre. Vive in un piccolo appartamento sopra una pizzeria col fidanzato (Chris Messina) e sente di non aver combinato niente nella vita, proprio lei che aveva un desiderio spasmodico di diventare una scrittrice. Ed è proprio il fidanzato a consigliarle di aprire un blog e di raccontare una sfida quotidiana: cucinare in un anno tutte le ricette contenute in un tomo di cucina francese scritto da Julia Child. Decenni prima, Julia Child (Meryl Streep) vive a Parigi con il marito diplomatico (Stanley Tucci) e nella città parigina la donna scopre l'amore per la cucina francese che, negli anni, la porterà a essere la cuoca più famosa della tv negli Stati Uniti.

Il sapore del successo

Il sapore del successo è la storia di uno chef che sta cercando di rimettere insieme la sua vita. Protagonista della vicenda è Adam (Bradley Cooper), chef di straordinario talento che, sul punto di ricevere la terza stella Michelin per il suo ristorante, ha mandato tutto in aria a causa di una pesante dipendenza. Tre anni dopo, lo chef è di ritorno sulla scena culinaria internazionale ed è determinato a dimostrare di essere ancora un grandissimo chef. Aiutato dalla fiducia e dal ristorante di un amico, che gli chiede comunque di sottoporsi regolarmente a test anti-droga, Adam mette su una squadra (composta, tra gli altri, da Omar Sy, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio) per riprendere in mano la sua vita e la sua carriera.

The Menu

Disponibile su Disney+ dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, The Menu è una pellicola che punta a mostrare il lato più oscuro legato al fanatismo culinario, in cui gli chef vengono trattati come delle vere e proprie celebrità. Protagonista è proprio uno chef (interpretato magistralmente da Ralph Fiennes) che ha organizzato una sorta di cena-evento in un luogo sperduto a cui può partecipare solo un ristretto e "controllato" gruppo di persone. L'equilibrio preteso dallo chef, però, viene meno quando uno dei suoi invitati (Nicholas Hoult) si presenta non con la dama che aveva prenotato, ma con una ragazza (Anya Taylor-Joy) assunta proprio per l'occasione. La serata, però, prende immediatamente una nota strana, lasciando intuire che il lieto fine non è una cosa prevista dal menu.