Arriva Inside Out 2: nuove emozioni, quando esce e cosa sapere

Un film che è stato un vero e proprio successo e che ha unito pubblico e critica tanto da vincere, nel 2015, il titolo di Miglior film d’animazione dell’anno, e diventato poi un grande classico per la cinematografia Disney/Pixar. A otto anni di distanza finalmente si concretizza l’idea del tanto agognato sequel di Inside Out. Nel corso delle ultime ore, in rete è stato diffuso il primo trailer e le prime immagini promozionali. La pellicola, che è stata realizzata dallo stesso team creativo del primo film, arriverà nei cinema a giugno nel 2024 negli Stati Uniti anche se, al momento, non c’è una data precisa. Si attende anche una distribuzione per il nostro Paese. Inside Out è stato il sesto più grande successo nella storia di Pixar Animation Studios, con 858,8 milioni di dollari incassati al fronte di un budget di 175 milioni. Il sequel è stato annunciato nel 2022 durante il D23 Expo di settembre, con gran parte dello staff coinvolto nella produzione del primo film.

Il film Disney e Pixar – presentato con il titolo di Inside Out 2 - torna nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia, e sembra che non sia sola emozione a stravolgere il loro lavoro. Secondo il regista Kelsey Mann, il nuovo personaggio promette di creare scompiglio all'interno del quartier generale. "Ansia – che nella versione originale ha la voce di Maya Hawke – potrebbe non essere solo la nuova arrivata nella squadra. Di certo è un tipo che passa in secondo piano - ha rivelato il regista -. Questo è molto sensato se pensiamo a ciò che accade nella mente di tutti noi."

Un film che, si spera, possa essere un ritorno in grande stile per la Pixar Animation Studios. La casa di produzione ha passato un periodo difficile dall'inizio del Covid-19, con diversi di flop commerciali e alcuni attriti con Disney legati sia alla distribuzione dei propri film su Disney+ che per la creazioni di nuovi contenuti. La situazione è migliorata dopo l'uscita nei cinema di Elemental, rivelatosi prima un discreto successo al botteghino - dopo una partenza tremendamente difficile – per arrivare poi in vetta grazie al passaparola. Inside Out 2 ha grandi aspettative sulle proprie spalle, e dovrà soddisfarle a ogni costo quando verrà proiettato nelle sale di tutto il mondo nel mese di giugno 2024.