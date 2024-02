Assassinio sull'Orient Express, quando Johnny Depp rischiò di essere licenziato

Tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express è il primo lungometraggio di una saga cinematografica diretta da Kenneth Branagh, che interpreta anche l'investigatore protagonista, Hercule Poirot. La pellicola, che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2 - per offrire un'alternativa a coloro che non stanno seguendo Sanremo 2024 - è stata anche la prima in cui Branagh si è dovuto scontrare con problemi esterni del suo cast, che hanno messo a repentaglio la riuscita e l'uscita stessa del film.

Assassinio sull'Orient Express, la trama

Hercule Poirot (Kenneth Branagh) ha bisogno di una pausa: l'investigatore più famoso d'Occidente ha appena risolto un caso a Gerusalemme e vorrebbe solo poter tirare po' il fiato prima di rimettersi al lavoro. I suoi desideri, però, non possono essere realizzati, perché l'uomo viene subito richiamato a Londra per risolvere un nuovo enigma. Proprio per poter arrivare nella capitale inglese in breve tempo, Poirot accetta un "passaggio" sull'Orient Express, grazie alla complicità dell'amico Bouc (Tom Bateman), che gli trova una cabina libera su un treno dato come esaurito. L'idea di poter fare un viaggio tranquillo fino a Londra, però, muore immediatamente quando Poirot scopre che a bordo del mezzo di trasporto c'è anche Ratchett (Johnny Depp), un uomo sgradevole con la fama di criminale che chiede a Poirot di fargli da guardia del corpo. Proposta che l'uomo rifiuta. La mattina successiva, però, Ratchett viene trovato morto e Poirot sarà chiamato a indagare su tutti i passeggeri a bordo che avrebbero potuto avere un movente contro Ratchett.

I problemi con Johnny Depp

Il 2016 sarà difficilmente un anno che Johnny Depp ricorderà con piacere. Non solo è stato l'anno in cui ha perso sua madre, ma è anche l'anno in cui la ex moglie Amber Heard ha reso pubbliche le sue accuse di violenza domestica contro l'attore di Pirati dei Caraibi. Mentre Depp piangeva ancora per la perdita della madre, il mondo social era esploso in una bolla di indignazione e accuse. Nonostante Depp non abbia mai fatto a meno di una fetta di pubblico che gli è sempre rimasta fedele, dopo le accuse di Amber Heard il popolo dei social e del web aveva già preparato la sua condanna. Johnny Depp, che era sempre stato un attore molto amato, noto anche per le sue opere benefiche e filantropiche, veniva dipinto come un mostro violento, irascibile, che aveva distrutto la vita di quella che all'epoca era ancora sua moglie.

Il 2016, inoltre, era un anno in cui il #MeToo era un movimento ancora abbastanza "nuovo" nell'immaginario collettivo del grande pubblico: perciò tutti erano pronti a fare guerra a Hollywood, diventata il nido di pervertiti e molestatori. Non c'era bisogno della giusizia, delle prove, di un processo: il pubblico aveva già deciso che, dopo le accuse, Johnny Depp andava cancellato. Perciò quando nel settembre del 2016 la testata Deadline annunciò che Johnny Depp sarebbe entrato a far parte del cast di Assassinio sull'Orient Express il pubblico si rivoltò in massa e sui social cominciarono ad apparire post contro il film, con la determinazione a boicottarlo. Ad esempio, in un post di X si legge: "Il nuovo (film di) Johnny Depp Assassinio sull'Orient Express non è difficile da boicottare, perché è robaccia"

The new Johnny Depp murder on the Orient express movie is not hard to boycott it's a piece of crap — ⚡️Search for truth⚡️ (@lamb_not) October 16, 2017