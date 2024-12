Batman Begins, ecco perché Christian Bale era (davvero) sempre arrabbiato come Batman

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando si pensa alle trasposizioni cinematografiche legate al personaggio di Batman sono sempre due i nomi che emergono con maggior prepotenza: Tim Burton e il suo Batman del 1989 e la trilogia di Christopher Nolan, che prende il via con Batman Begins, che torna in televisione questa sera alle 21.20 su Italia 1. La storia segue le avventure del miliardario Bruce Wayne/Batman (interpretato da Christian Bale) che, con l'aiuto del fidato maggiordomo Alfred (Michael Caine) e dell'ispettore Gordon (Gardy Oldman), si trova a combattere per tenere pulite le strade di Gotham City. Nel corso della trilogia, composta anche da Il cavaliere oscuro e da Il cavaliere oscuro - il ritorno, Batman si trova ad affrontare numerosi nemici, dal Joker (Heath Ledger) allo Spaventapasseri (Cillian Murphy), arrivando a Bane (Tom Hardy).

La trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan è stata in grado di riportare Batman al centro della discussione cinematografica - un po' come Sam Raimi aveva fatto con Spider-Man - molti anni prima che il Marvel Cinematic Universe e il DC Extedend Universe arrivassero ad avere il monopolio delle sale. Ma a cosa è dovuto questo successo? Grazie a un'ambientazione cupa, grigia, che ben riusciva a rimandare l'idea di una società sempre più marcia e corrotta, Christopher Nolan ha saputo portare sullo schermo un Bruce Wayne che, a dispetto della ricchezza e del modus operandi alquanto arrogante, nascondeva fragilità, debolezze e insicurezze. Soprattutto, con Batman Begins, Nolan ha regalato al pubblico un supereroe che può fallire, che non riesce a salvare la vita alle persone, nemmeno a quelle a cui tiene. In questo senso, il regista ha fatto un lavoro preciso sul personaggio: Batman non è l'eroe al di sopra di tutti, ma un comune mortale, un essere umano che nonostante tutti i mezzi a disposizione, a volte fallisce come chiunque altro, obbligato così a pagare le conseguenze delle sue manchevolezze. Inoltre, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare, il Batman di Christian Bale è una creatura oscura, perennemente arrabbiata col mondo, come si evince anche dalla voce che Bale ha scelto di utilizzare per dare vita al "suo" Batman. E proprio per costruire questa voce e questa rabbia, Christian Bale ha fatto ricorso alla realtà e ai suoi stessi sentimenti. Come racconta CinemaBlend, Christian Bale ha raccontato come si svolse il provino che gli fece ottenere il ruolo di Bruce Wayne. Arrivato alle audizioni, l'attore dovette indossare il costume che aveva utilizzato Val Kilmer in un'altra trasposizione di Batman. Indossare quell'abito e recitare, per l'attore, fu un vero e proprio incubo, tanto che "mi sentivo un idiota. Ero a disagio, non mi stava bene. E quale uomo se ne va in giro vestito come un pipistrello? Per poi passare a dire: 'Ciao, come stai? Ignora che sono vestito come un pipistrello". Naturalmente sapevo che era qualcosa che deve fare. E allora ho pensato: 'Non posso farlo con la voce normale. Devo diventare una bestia in modo da convincere prima di tutto me stesso.'"

Lo stesso Christian Bale ha raccontato di essere tornato a casa, dopo il provino per Batman Begins, con la convinzione di aver fatto un casino e che proprio la scelta di utilizzare una voce quasi caricaturale gli sarebbe costato il posto. Invece il suono di quella rabbia e di quel disagio divennero un simbolo per il Batman che Nolan stava cercando di portare sul grande schermo. Tuttavia l'aver ottenuto il ruolo in Batman Begins non cancellò il suo disagio, anzi.

Nonostante non dovette più indossare il costume di Val Kilmer, ma uno pensato e realizzato su di lui, Christian Bale trovò sempre poco confortevole e scomodo il costume di Batman e, stando a quello che si legge sul sito dell' Internet Movie Data Base , doverlo indossare minava moltissimo il suo umore. Questo fece sì che durante le scene in cui Batman indossa il proprio costume, Christian Bale era così nervoso e di cattivo umore da rendere ancora più credibile il suo personaggio.