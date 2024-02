"Bomber" e gli altri film da vedere stasera in tv

Con l'arrivo del tanto atteso weekend, i tanti appassionati di cinema possono usufruire dell'offerta dei canali in chiaro del digitale terrestre. Ecco allora quali sono i principali film disponibili stasera in tv.

I film da vedere stasera in tv



Bomber

Il primo film tra quelli disponibili stasera in tv è Bomber, pellicola che va in onda questa sera alle 21.30 su Rete 4. La storia si incentra su un ex pugile (interpretato dall'indimenticabile Bud Spencer) che, dopo essere stato lontano per anni da un ring di combattimento accetta di allenare un nuova leva per permettergli di uscire da una vita allo sbando. La sua voglia di rivalsa aumenta anche quando scopre che il campione che il "suo" Giorgione dovrà affrontare è allievo del suo vecchio nemico. Nel cast del film anche Jerry Calà.

Spirit - Il ribelle

Nel 2002 al cinema uscì Ribelle - Cavallo Selvaggio, film d'animazione che ebbe un ottimo riscontro da parte del pubblico. Quasi vent'anni dopo, nel 2021, uscì Spirit - Il ribelle, che rappresenta una sorta di sequel autonomo. La trama del lungometraggio in onda questa sera alle 21.17 su Italia 1 racconta la storia della giovane orfana di madre Lucky cresciuta dalla zia. Quest'ultima, incapace di controllare lo spirito indomito della ragazzina, decide di mandarla dal padre, che vive in una piccola città di frontiera. Ed è qui che la bambina farà amicizia con un cavallo ribelle quanto lei, che sembra l'unica creatura al mondo capace di capirla.

Out of time

Altro film disponibile stasera in tv è Out of Time, disponibile stasera alle 21.11 sul canale Iris. Il film parla di un onesto comandatante di polizia, Matt (Denzel Washington), che decide di utilizzare i soldi di una retata di droga per aiutare la sua compagna a entrare nella sperimentazione di un farmaco contro il cancro che la sta uccidendo. Poco dopo, però, la donna viene trovata morta e così anche il suo ex violento. Matt si trova così al centro di una vera e propria trappola, che potrebbe distruggerlo per sempre.

Rocco e i suoi fratelli

L'ultimo film tra quelli in onda stasera in tv è Rocco e i suoi fratelli, disponibile a partire dalle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Luchino Visconti, il film racconta la storia di una famiglia che abbandona la Lucania per cercare un po' di fortuna a Milano, per seguire l'esempio del fratello maggiore, sposato con Gina (Claudia Cardinale). Il vero cuore del film, però, è il rapporto tra il giovane e gentile Rocco (Alain Delon) e il fratello Simone (Renato Salvatori) che viene pian piano divorato dalla sua stessa invidia.