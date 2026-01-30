Bridgerton 4, nel cast anche un'attrice di Harry Potter. L'avevate riconosciuta?

La quarta stagione di Bridgerton ha appena fatto il suo debutto su Netflix con le prime quattro delle otto stagioni che la compongono. In questo nuovo arco narrativo l'ispirazione per l'autrice dei libri Julia Quinn affonda le mani in una delle fiabe più famose di sempre: quella di Cenerentola. La trama principale, infatti, ruota attorno al personaggio di Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il più libertino degli eredi della famosa famiglia della nobiltà londinese. Restio ad accontentare le richieste della madre Violet (Ruth Gemmell) e di trovare moglie, Benedict si trova suo malgrado nella posizione di dover cambiare idea quando al ballo in maschera di inizio Stagione incontra una donna capace di rubargli il cuore. Il problema è che Benedict non sa niente di lei, perché la ragazza, con un abito argentato e il volto coperto, scappa allo scoccare della mezzanotte, lasciandosi dietro un guanto che Benedict conserva nella speranza di poterlo usare come indizio per ritrovarla. Il pubblico, però, scopre ben presto che dietro la maschera c'è Sophie Baek (Yerin Ha), una donna bella e colta, che lavora come domestica in casa dell'arrogante e supponente Araminta Gun che, alla morte del marito, si è impegnata come non mai a rendere la vita di Sophie un vero e proprio inferno.

Ed è proprio nel personaggio di Araminta - che ricalca lo stereotipo della crudele matrigna della povera Cenerentola - che Bridgerton incontra un'altra saga famosissima: quella di Harry Potter. A interpretare la nobildonna piena di sé, capace di portare scompiglio a Londra con le sue richieste più che particolari, c'è infatti l'attrice Katie Leung che i più appassionati Potterhead (nome con cui si identificano tutti i fan della saga di J.K. Rowling) conoscono molto bene. Si tratta, infatti, dell'attrice che ha interpretato il personaggio di Cho Chang a partire da Harry Potter e il calice di fuoco fino a Harry Potter e i doni della morte - Parte II.

Per chi non ricordasse il personaggio nello specifico, Cho Chang è la ragazza che Harry Potter tenta di invitare al Ballo del Ceppo nel quarto capitolo della saga, salvo scoprire che la ragazza ha già preso impegni con Cedric Diggory (interpretato da un giovanissimo Robert Pattinson). Con Cho Chang, Harry condivide anche il suo primo bacio e sarà sempre la ragazza di origini asiatiche, nel quinto capitolo Harry Potter e l’ordine della fenice a “tradire” i suoi compagni e a svelare alla crudele Dolores Umbridge l’esistenza della Stanza delle Necessità e dell’esercito di Silente.

In Bridgerton l’attrice interpreta invece un personaggio palesemente negativo, che senza dubbio avrà il compito non solo di rendere la vita difficile alla protagonista Sophie, ma anche di rallentare l’ottenimento del e vissero per sempre felici e contenti.